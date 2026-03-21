"הטאלנט" - תוכנית הריאליטי של 'כיכר השבת', שמחפשת את איש התקשורת הבא של המגזר החרדי - חוזרת! חצי שנה לאחר שידור פרק האודישנים האחרון, הצלחנו להתגבר על כל המניעות ואנו שוב כאן - והערב (מוצאי שבת) עם פרק רבע הגמר - החלק הראשון מתוך שלושה - והוא יהיה מותח במיוחד, עד שנדע מי יעבור שלב היישר אל חצי הגמר.

אלו הם המועמדים שצלחו את האודישנים ועברו לרבע הגמר: שלומי בלוך, רפאל יום טוב, אליהו הרשלר, יונתן לוי, ישראל מאיר, דוד רוזן, יצחק בוארון, מאיר שמחה, איתמר ולדמן, אליהו חורי, אליהו פארג', שמעון תורג'מן, אריאל שרפר.

בפרק הזה, המתמודדים התבקשו לשאת נאום - אך מה שהם לא ידעו, שמתוכננת להם הפרעה, "מבחן הרצל" אם תרצו, באמצע הנאום. מי שיצליח לשרוד את ההפרעה ולהמשיך בנאום, מגביר את סיכוייו להעפיל אל חצי הגמר.

את התוכנית, שמצולמת באולפני 'כיכר השבת', מגיש ישי לפידות, ולצידו חברי פאנל מעולם התקשורת, כאשר בכל פרק אנו מארחים שופטים אורחים, כך ששולחן השופטים שלנו כולל ייצוג ממגוון עולמות התקשורת.

בפרק רבע הגמר, חברי הפאנל הם: מגיש ופרשן 'כיכר השבת' ישי כהן, חבר-הכנסת משה אבוטבול, אושיית הרשת והזמר שוקי סלומון והמנטליסט ואמן החושים מני הולנדר.

רגע לפני שהמועמדים נכנסו לאודישן, הם עברו ריאיון מעמיק ומשוחרר בלאונג' אצל משה מנס ואלי גוטהלף, שם הם נאלצו לחשוף פרטים חדשים על עצמם, וזה היה מרתק במיוחד.

