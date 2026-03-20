מעמדים של סיומי מסכתות בש"ס הם מחזה נפוץ בעולם היהודי כולו, אך אמש נרשמה היסטוריה קטנה ומרגשת מסוג אחר לגמרי, כאשר חברי שיעורו של הרה"ג ר' יעקב ולצר, מזכיר מועצת גדולי התורה, התכנסו בשיכון ויז'ניץ למסיבת סיום יוצאת דופן, מסיבת סיום התורה שבכתב כולה, שנלמדה בעיון רב במשך שלוש שנים תמימות.

השיעור הייחודי, שנחשב לפנינה רוחנית בשיכון, מתמקד דווקא ב'תורה שבכתב', תחום שרבים בקיאים בו בדרך של גירסא, אך כאן הוא נלמד בעיון המזכיר סוגיות סבוכות בש"ס. במשך שלוש שנים יגעו המשתתפים מדי יום ביומו בפירושי הראשונים, הרמב"ם, הרשב"ם ומפרשי התורה, כשהמג"ש הרה"ג ר' יעקב מטבל את דברי התורה בפנינים יקרים כיד ה' הטובה עליו, עד שזכו אמש לחתום את התורה כולה ולחגוג במסיבת סיום מרגשת.

את הסעודה פיאר בהופעתו הכבודה הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קרית ויז'ניץ. בדברים שנשא בפני המשתתפים, לא הסתיר האב"ד את התפעלותו מההישג הנדיר: "מדובר בשיעור שאין לו אח ורע בעולם", ציין בהתרגשות.

האב"ד המשיך ואמר: "לו אבי, האדמו"ר, היה נמצא בימים אלו בבני ברק, הוא בוודאי היה מטריח את עצמו ובא להשתתף באופן אישי בסיום נדיר ומרומם שכזה". מיד לאחר מכן פצח האב"ד בריקוד נלהב עם חברי השיעור.

התרגשות מיוחדת נרשמה כאשר הרה"ג ר' יעקב ולצר נשא דברים וביטא את רחשי לבבו והודאתו להשי"ת על הזכות לקבוע עתים לתורה מדי יום. בדבריו ציין כי לצד סיום לימוד החומש, מסיימים המשתתפים גם את ספר המוסר "מסילת ישרים" שנלמד בעיון, וזהו הסיום השלישי של הספר בשנה האחרונה בלבד. "מסיימים ומתחילים מיד מחדש", ציין לשבחם של הלומדים.

בהמשך הסעודה הופיע הגאון רבי ישראל מילר, דומ"ץ ויז'ניץ, שנשא דברי חיזוק והערכה על ההתמדה והדבקות במטרה, תוך שהוא מציין את החשיבות של לימוד התורה שבכתב מתוך עומק ועיון כפי שנהגו בדורות קודמים.