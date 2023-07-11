במהלך סוף השבוע האחרון, התקיימה מסיבת סיום חגיגית לתלמידי תלמוד תורה מחנובקא בעלזא בבני ברק, לציון סיום לימוד חמשת חומשי תורה|יצוין כי תלמוד התורה ידוע בכך שהתלמידים בו יוצאים לחופשת הקיץ מאוחר יחסית, כאשר השנה הסתיימו הלימודים רק ביום שישי האחרון, למשך שבוע אחד בלבד (חסידים)
בהוד קדומים נתעטרו בכתרה של תורה ילדי כיתה ג' דת"ת 'זיו התורה' בבני ברק, במעמד מרטיט, מפואר ומרומם - מעמד סיום חמישה חומשי תורה כאשר במעמד משתתפים הורי וסבי התלמידים היקרים וביניהם אדמו"רים ורבנים • הצלם יהושע פרוכטר תיעד (חסידים)
