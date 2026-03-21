כיכר השבת
כפסע מאסון

תיעוד מטורף: נשארה לשבת בסלון למרות האזעקה - וניצלה בנס כשהבית נפגע | צפו

בפעם השביעית היום שיגרו האיראנים טילים בליסטיים לעבר דימונה והסביבה, בחסדי שמיים ללא הרוגים | במד"א עדכנו כי 51 בני אדם נפגעו מהפגיעה הישירה של הטיל האיראני בעיר, בהם ילד בן 12 שמצבו הוגדר קשה, אדם נוסף במצב בינוני, 29 שנפצעו קל ו-20 נוספים שהוגדרו כנפגעי חרדה | בתיעוד דרמטי מדימונה נראית אישה מבוגרת ששומעת את האזעקה וממשיכה לשבת בסלון ולצפות בטלוויזיה, רק לאחר שרסיס פוגע פגיעה ישירה בביתה היא מתחילה לרוץ למרחב המוגן, בחסדי שמיים לא נפגעה (בארץ)

17תגובות
יושבת בסלון - והבית נפגע

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (89%)

לא (11%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

13
למה לכתוב סתם?
הלכה ברוגע.. ממש לא רצה
12
ושוב הוכח לכל טיל יש כתובת וכמה ובמי ייפגע, אמונה אמונה אמונה.
יוסף חיים אוהב ציון
אמונה אמונה.. אבל למה לזלזל בהנחיות? מי שמת מדבר כזה באמת אפשר לומר ''דמו בראשו''
ריקי
אכן רואים השגחה פרטית בכל דבר אבל יחד עם האמונה חובה גם השתדלות להישמע להנחיות ולהיכנס למרחב מוגן אמונה לא במקום זהירות אלא יחד איתה
תמר
אמונה לא באה במקום אחריות בזמן אזעקה נכנסים למרחב מוגן מיד זה לא עניין של דעה אלא של חיים
אורן
11
זה נראה שהיא קוראת תהילים או משהו בסגנון בזמן האזעקה
אברהם
10
נסים גלויים ימות המשיח
רן
אבל מנכים לה מהזכויות מי יודע אם לא את כולן?!?!?
נכון אבל...
9
נס גדול. אבל אסור לסמוך על ניסים צריך להיכנס למרחב מוגן מיד.
חיים
8
עם ישראל חי ונשמר גם ברגעים הכי קשים. יהי רצון שלא נדע עוד פגיעות.
יאיר
7
ברוך ה׳ שמירה ניסית ממש. לפעמים רגע של השגחה פרטית מציל חיים ברגע האחרון. חייבים להודות על הנס ולהתחזק בזהירות ובשמיעת הנחיות פיקוד העורף.
אליאס
6
מי שמחכה “עוד רגע” משחק עם החיים שלו.
צביקה
5
הנה רואים בחוש כמה חובה גמורה להישמע להוראות פיקוח נפש, כי רגע אחד של איחור עלול להביא לידי סכנה גדולה ח״ו.
בני ברקי
4
אי אפשר להאמין שאנשים עדיין נשארים בזמן אזעקה בסלון…
סויסה

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר