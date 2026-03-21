כפסע מאסון תיעוד מטורף: נשארה לשבת בסלון למרות האזעקה - וניצלה בנס כשהבית נפגע | צפו בפעם השביעית היום שיגרו האיראנים טילים בליסטיים לעבר דימונה והסביבה, בחסדי שמיים ללא הרוגים | במד"א עדכנו כי 51 בני אדם נפגעו מהפגיעה הישירה של הטיל האיראני בעיר, בהם ילד בן 12 שמצבו הוגדר קשה, אדם נוסף במצב בינוני, 29 שנפצעו קל ו-20 נוספים שהוגדרו כנפגעי חרדה | בתיעוד דרמטי מדימונה נראית אישה מבוגרת ששומעת את האזעקה וממשיכה לשבת בסלון ולצפות בטלוויזיה, רק לאחר שרסיס פוגע פגיעה ישירה בביתה היא מתחילה לרוץ למרחב המוגן, בחסדי שמיים לא נפגעה (בארץ)

דה דניאל הרץ כיכר השבת | 21:21