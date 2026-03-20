איראן מאיימת: "עוקבים מקרוב אחר בכירי האויב, טייסים וחיילים"

דובר צבאי בטהרן מאיים על בכירים ישראלים ואמריקנים בעקבות גל החיסולים האחרון ומזהיר גם מפגיעה אפשרית ביעדים אזרחיים בחו״ל | הדברים נאמרים שעות לאחר חיסול דובר משמרות המהפכה (בעולם)

שאגת הארי: המתיחות בין לישראל וארצות הברית ממשיכה להסלים, כאשר דובר צבאי איראני בכיר שיגר איום חריף כלפי בכירים ישראלים ואמריקנים, בעקבות חיסולי בכירים במשטר האייתוללות בימים האחרונים.

הדובר, אבו אל-פדל שכארג'י, שצוטט בתקשורת הרשמית של הרפובליקה האסלאמית, טען כי החיסולים אינם מעידים על עוצמת היריב אלא דווקא על חולשתו. “ההתנקשות בבכירי המדינה ומפקדי הכוחות אינה סימן לכוחו של האויב, אלא תוצאה של ייאוש, חוסר אונים ורוע”, אמר.

לדבריו, איראן נחושה להמשיך את המערכה ואף להחריף אותה: “אנחנו נמשיך את ההתקפות נגדכם בנחישות ובעוצמה גדולה אף יותר מבעבר”.

שכארג'י הוסיף כי איראן “עוקבת מקרוב אחר בכירי האויב, טייסים וחיילים”, ורמז כי ייתכן ניסיון לפגוע בהם באופן ממוקד. “לא רחוק היום שבו נוציא את אויבינו ממקומות המסתור והמקלטים שלהם”, אמר.

בהצהרה חריגה, הרחיב הדובר את האיום גם לזירה הבינלאומית, כאשר טען כי “מקומות תיירות ופנאי ברחבי העולם לא יהיו בטוחים” עבור ישראלים ואמריקנים – אמירה שמעלה חשש להרחבת היעדים הפוטנציאליים לפעולות נקם.

עוד הדגיש כי בכירי המשטר האיראני אינם מסתתרים: “בכירינו לא מסתתרים במקלטים כמו בכירים ישראלים ואמריקנים”, אמר

הדברים מגיעים שעות לאחר חיסולו של דובר משמרות המהפכה, עלי מוחמד נאיני, במסגרת גל חיסולים שמכוון כלפי צמרת המנגנונים הביטחוניים באיראן.

12
חח אומר שחיסול הגדולים מצידנו מעיד על חולשה ובאותה נשימה מאיים לחסל את הגדולים שלנו פיצול אישיות מישהו?😅
אני
11
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם.
דוד
10
איראן עוקבת מקרוב? מצחיק… מי שבאמת במעקב תמידי זה דווקא הם. כל מי שמרים ראש נעלם
טל
9
איומים על אזרחים ישראלים ברחבי העולם הם לא עוד הצהרה הם מבחן. מדינה שלא מציבה מחיר ברור לאיומים כאלה, תמצא את עצמה משלמת מחיר כבד יותר בהמשך. זה רגע שבו צריך לא רק להגיב אלא להחזיר את ההרתעה
תל אביבי
8
היעדר תגובה מובהקת עלול להתפרש כפער הרתעתי והמחיר לכך ידוע
כהנא
7
מעניין למה המנהיג החדש לא מראה את עצמו. מישהו דיבר על פחד? ביבי שותה קפה ברחוב. וטתם שותים מי באז דלוחים במקלט שלכם, עלובים.
איתי
6
מדינה שמבקשת להגן על אזרחיה אינה יכולה להרשות לעצמה עמימות מול איומים כאלה
הרץ
5
הרוצחים שמפעילים את מכונת המוות מאיראן הם לא אויב הם מחלה ממארת מי שמייצר טרור מי שמניח מטעני רצח ומסתתר מתחת לאדמה חייב לקבל את מלוא עוצמת הדין לא רחמים לא היסוס לא עצירה כל מפקד טרור כל מתכנן טבח כל מפעיל חוליית רצח צריך להיעלם מהזירה הגיעה השעה להעמיס עליהם את מלוא כובד האש
איתן
4
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
3
זה כבר לא עוד איום שגרתי. זה מבחן הרתעה. וברגע שאין תגובה חדה וברורה, הצד השני מסיק מסקנות מאוד ברורות בעצמו.
גבאי

