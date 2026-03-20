איראן מאיימת: "עוקבים מקרוב אחר בכירי האויב, טייסים וחיילים"

שאגת הארי: המתיחות בין איראן לישראל וארצות הברית ממשיכה להסלים, כאשר דובר צבאי איראני בכיר שיגר איום חריף כלפי בכירים ישראלים ואמריקנים, בעקבות חיסולי בכירים במשטר האייתוללות בימים האחרונים.

הדובר, אבו אל-פדל שכארג'י, שצוטט בתקשורת הרשמית של הרפובליקה האסלאמית, טען כי החיסולים אינם מעידים על עוצמת היריב אלא דווקא על חולשתו. “ההתנקשות בבכירי המדינה ומפקדי הכוחות אינה סימן לכוחו של האויב, אלא תוצאה של ייאוש, חוסר אונים ורוע”, אמר.

לדבריו, איראן נחושה להמשיך את המערכה ואף להחריף אותה: “אנחנו נמשיך את ההתקפות נגדכם בנחישות ובעוצמה גדולה אף יותר מבעבר”.

שכארג'י הוסיף כי איראן “עוקבת מקרוב אחר בכירי האויב, טייסים וחיילים”, ורמז כי ייתכן ניסיון לפגוע בהם באופן ממוקד. “לא רחוק היום שבו נוציא את אויבינו ממקומות המסתור והמקלטים שלהם”, אמר.

בהצהרה חריגה, הרחיב הדובר את האיום גם לזירה הבינלאומית, כאשר טען כי “מקומות תיירות ופנאי ברחבי העולם לא יהיו בטוחים” עבור ישראלים ואמריקנים – אמירה שמעלה חשש להרחבת היעדים הפוטנציאליים לפעולות נקם.

עוד הדגיש כי בכירי המשטר האיראני אינם מסתתרים: “בכירינו לא מסתתרים במקלטים כמו בכירים ישראלים ואמריקנים”, אמר

הדברים מגיעים שעות לאחר חיסולו של דובר משמרות המהפכה, עלי מוחמד נאיני, במסגרת גל חיסולים שמכוון כלפי צמרת המנגנונים הביטחוניים באיראן.