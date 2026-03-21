ברוכים הבאים לעוד תוכנית עמוסה ומרתקת של "דבר ראשון". והשבוע אנחנו צוללים אל תוך הסכנות האמיתיות של הטכנולוגיה בזמן מלחמה, מבינים איך הגוף והנפש שלנו קשורים זה בזה בקשר בל יינתק, ומקבלים כלים פרקטיים (ומזיעים!) לשמירה על הבריאות, גם כשאין לנו זמן לצאת מהבית.

סכנה ברורה ומיידית: המלחמה בעידן ה-AI

כולנו שמענו על בינה מלאכותית (AI), אבל מתברר שהמהפכה הזו טומנת בחובה סכנה של ממש, במיוחד בימי מלחמה. ד"ר אסף שפיינר, ראש התוכנית לתואר שני בהתמחות בבינה מלאכותית במכללת עזריאלי להנדסה, התארח באולפן והסביר כיצד הכלים הללו, שנועדו להקל על חיינו, הפכו למכונת ייצור של "פייק ניוז".

ד"ר שפיינר מסביר שהמערכות הללו לא יודעות להגיד "אני לא יודע" – הן פשוט מהמרות על המילה הבאה, מה שמוביל להמצאת עובדות. בסרטונים שרצים ברשתות החברתיות, במיוחד סביב המלחמה, קשה יותר ויותר להבחין בין אמת לשקר. מזיוף של בניינים קורסים, דרך שירים המדמים קולות של זמרים מפורסמים (כמו חיקוי מושלם של עומר אדם שקרא כביכול לטראמפ לתקוף את איראן), ועד להשפעה ישירה על דעת הקהל העולמית ומקבלי ההחלטות.

השורה התחתונה? אנחנו חייבים לפתח חשיבה ביקורתית, להצליב מקורות ולהכיר את הכלים האלו. "מי שלא ישלוט ב-AI", מזהיר ד"ר שפיינר, "יהיה האנלפבית החדש".

נפש, רוח וכוח: איך משקולות וגמרא בונים מוח חסין?

בחלקה השני של התוכנית, הפזיולוג יובל חלד סיפק הצצה מרתקת אל מאחורי הקלעים של הגוף שלנו. חלד שפך אור על הקשר הפיזיולוגי הישיר שבין לחץ וחרדה לבין תפקוד מערכות הגוף – החל ממערכת העיכול ועד לפוריות. מתברר שכאשר הגוף מזהה סטרס, הוא "מכבה" מערכות לא חיוניות ומתמקד רק בהישרדות.

כאן נכנסת לתמונה הקהילה, האמונה, וכן – גם הלימוד. חלד הסביר על "גמישות מחשבתית" (Brain plasticity) והדגיש כיצד ה"פלפול" והוויכוחים בלימוד הגמרא ובישיבות הם תרגול נהדר השומר על צלילות ובהירות המוח לאורך שנים.

אבל רוח לבדה לא מספיקה – צריך גם להניע את הגוף. חלד הסביר מדוע אימון משקולות חשוב כל כך: השרירים שלנו הם למעשה "בית מרקחת" המייצר חומרים הנקראים מיוקינים. כשאנחנו מפעילים את השריר נגד התנגדות, משתחררים חומרים המגיעים ישירות למוח ושומרים על תאי ההיפוקמפוס, האזור האחראי על זיכרון ולמידה.

6 דקות של כושר מטורף בסלון (או בממ"ד)

כדי שלא נישאר רק עם התיאוריה, הכנו עבורכם קטע פרקטי של שש דקות שיוציא אתכם מאזור הנוחות ויקפיץ לכם את הדופק. אימון טבטה עצים, הכולל 40 שניות עבודה ו-20 שניות מנוחה. מושלם למי שרוצה לשרוף קלוריות, להזרים את הדם ולשפר את הכושר מבלי לצאת מהבית.

האימון כולל תרגילים כמו:

קפיצות בפישוק (Jumping Jacks)סקוואטים (Squats) מכרעים (Lunges) עבודה על שרירי התאומים והכתפיים (אפשר גם עם בקבוקי מים במקום משקולות!) שכיבות סמיכה (עם אפשרות להקלה על הברכיים) הפעילו את הסרטון, שימו מוזיקה טובה ברקע, ופשוט תתחילו לזוז.

ולסיום: פרארי מפסולת וסופת ברקים מהקוקפיט

רגע לפני שנפרדים, צירפנו לכם שני תיעודים מדהימים מרחבי הרשת:

האדם שהרכיב פרארי: בזמן מלחמה, כשהכל נראה כאוטי, יש מי שניצל את הזמן והכישרון שלו כדי לאסוף חלקי חילוף וגרוטאות ישנות – ולהרכיב מהם רכב פרארי מרהיב ביופיו. טייסים בלב הסערה: תהיתם פעם איך נראה מזג אוויר סוער מבעד לחלון של תא טייס קטן? הבאנו לכם אוסף של תמונות אוויריות ותיעודים מרהיבים של גשמים, סופות רעמים וברקים עוצמתיים כפי שהם נראים משמיים.

עד כאן התוכנית שלנו להיום. בין אם אתם מתחת לפוך עם כוס תה, ובין אם אתם עכשיו מזיעים מאימון כושר – שיהיה לכולנו שבוע של בשורות טובות, בריאות ונחת.