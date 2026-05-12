הרב אוסטרוב חושף: מה חסר לרווקים בדרך לחופה

עם סיום ימי ספירת העומר, הציבור החרדי פורץ ב"סערה" אל עונת השמחות. עבור רבים מדובר ברגע המיוחל של השנה, אך עבור למעלה מ-16,000 לבבות – 8,000 רווקים ו-8,000 רווקות בגילאים מתקדמים – מדובר בתקופה של צביטה בלב.

"המועקה הזו היא כבר הרבה מעבר לרגש," פותח הרב אריה אוסטרוב. "מדובר בנתונים סטטיסטיים שלצערנו גדלים מיום ליום. המון רווקים וגרושים במגזר מחפשים מענה, ומרגישים שאין להם כתובת מדויקת."

האור שיוצא מהמערה

הרב אוסטרוב בוחר להסתכל על המשבר דרך משקפיים של תקווה, ושואב השראה מדמותו של רשב"י: "רבי שמעון בר יוחאי נטמן במערה 13 שנה. זה נשמע כמו זמן אבוד, נכון? אבל דווקא מהמערה הזו יצא אור הזוהר לעולם. לכל הרווקים והרבקות שמרגישים עכשיו 'טמונים' בתוך מערה של המתנה – אל תאבדו תקווה. דווקא עכשיו אתם יכולים לבנות את 'הזוהר' הפנימי שלכם, כדי שהזוגיות שתבוא תהיה הטובה והמתאימה ביותר."

מה השתנה בדורנו?

אחת השאלות הנוקבות בראיון נגעה לשינוי החברתי שעבר המגזר. בעבר, רווק מבוגר היה מחזה נדיר שהפעיל את כל הקהילה. היום, המצב שונה.

שחיקת הערבות ההדדית: פעם הסביבה הייתה הופכת עולמות כדי להציע הצעות וללוות. היום, כשבכל בניין יש רווק מתבגר, השכנים לעיתים אפילו לא טורחים להציע.השפעות חיצוניות: הרב אוסטרוב מצביע על חדירה של תפיסות מערביות, שבאופן לא מודע "מקדשות" את הרווקות או הופכות אותה למצב לגיטימי מדי, מה שמוריד את הדחיפות לפעול.

הפער הבלתי נמנע: ישיבות מול עולם המעשה

במהלך הראיון, העלה ישראל מאיר סוגיה רגישה: הפער התרבותי והרוחני בין המינים. האם בחור ישיבה שסגור בין ארבעה קירות יכול לתקשר עם בחורה שכבר נמצאת עמוק בעולם העבודה?

הרב אוסטרוב מפתיע בתשובתו: "הפערים קיימים בשני הכיוונים. לפעמים הבחורה היא זו שמרגישה שהיא בעולם הגדול, עם טכנולוגיה וניסיון חיים, והבחור נראה לה מנותק. אבל הסוד הוא לא להיות שווים, אלא ליצור התאמה."

"אין דבר כזה לעשות גבר ואישה שווים. מה שצריך זה שכל אחד יכיר את מקומו. ברגע שבחור יודע מה התפקיד שלו כגבר ומה הוא צריך לתת לאישה שמולו – ואישה יודעת מה מצופה ממנה – החיבור נוצר מעצמו, וזה לא משנה אם הוא בישיבה או שהיא בעבודה."

המפתח להצלחה: לא רק עוד שדכנית

רבים חושבים שהפתרון הוא פשוט "להפציץ" בעוד הצעות. הרב אוסטרוב חולק על כך: "ללכת לעוד ועוד שדכנים זה לא תמיד הפתרון. אם אין לך כלים ואם לא עשית סדר פנימי של 'מי אני ומה אני רוצה', גם הצעה מצוינת תתמסמס."

איך עושים זאת פרקטית?

סדר ותוכנית עבודה: הרב אוסטרוב מלווה בחורים משלב קבלת ההצעה ועד להצעת הנישואין, תוך בניית תוכנית שלב אחרי שלב. בניית ערכים: ניצול זמן ההמתנה לבניית ביטחון עצמי ובירור ערכי. התגברות על הפחד: הפחד האמיתי הוא לא להישאר לבד, אלא להתחתן עם האדם הלא נכון. הפחד הזה משתק וגורם לעיכובים מיותרים.

מיתוס ה"בשלות"

לסיום, פנו השניים לבחורים הצעירים יותר, אלו שמרגישים שהם "עדיין לא בשלים".

"מה זו הבשלות הזאת?" תוהה הרב אוסטרוב. "אין פה תואר אקדמי. בשלות היא ההבנה שהגיע הזמן לבנות בית ולהוביל אישה. אל תחכו שהזמן יעשה את שלו – אתם תעשו את הזמן. ככל שמחכים, התאבון לרווקות רק גדל, והפחדים מתעצמים. ההמלצה שלי? תתחילו כמה שיותר מוקדם, תכינו את עצמכם טוב, ותיכנסו לתהליך בשמחה."

המסר המרכזי של הרב אוסטרוב ברור: השמיים שמיים לה', אבל הארץ – וההשתדלות – ניתנו לבני אדם. עם סדר נכון, אמונה יוקדת ועבודה עצמית, המערה יכולה להפוך בכל רגע לחופה.