סערת חוק הגיוס, המנהרות שנחשפו ואהבת חינם תחת מתקפה

היום בדבר ראשון בהגשת משה מנס ושוקי סלומון נעסוק בכל הנושאים האקטואלים והרללונטים בציניות, ברצינות ועם המון הומור ושמחה.

• בפתח התוכנית כתבינו הבכיר ישי כהן מדווח ממושב פתיחת הקיץ של הכנסת, מה קורה, מה הסיכוי להעביר חוק, בעד או נגד והדילמה של הפוליטיקאים החרדים מול ההכרעה של גדולי ישראל.

האם נכון להגיע להסכמות על נוסח חוק נוקשה, כאשר אין ודאות שלבנימין נתניהו יש את הרוב הדרוש להעבירו במליאה?

החשש: "התאבדות פוליטית" – ויתורים כואבים מצד עולם התורה שלא יניבו בסוף הסדרה חוקית של מעמד בני הישיבות.

• תחת פני האדמה: חשיפת "מנהרות הבכירים" בעזה לוחמי חטיבה 188 ויחידת יהל"ם השלימו מבצע הנדסי מורכב בדרום הרצועה. הנתונים: הושמדו ארבעה תוואי טרור באורך כולל של 4 קילומטרים. התגלית המצמררת: חלק מהתוואים שימשו כמתקנים להחזקת חטופים. בנוסף, נחשפו חדרי שהייה מפוארים ששימשו את בכירי חטיבת חאן יונס.

הזירה הצפונית: בזמן שהלחימה בדרום נמשכת, עולה השאלה – האם הגיע הזמן להסדר מדיני מול לבנון, בדומה להסכמי השלום עם מצרים וירדן, או שמא מדובר באשליית שווא?

• קמפיין "אהבת חינם" של שוקי סלומון, שנועד לאחד את עם ישראל, נתקל בתופעה מכוערת. קיצונים משחיתים את שלטי הקמפיין ומדביקים עליהם מדבקות נאצה.

"דווקא מול הניסיון להרבות באהבה, יש מי שבוחר בדרך ההשחתה," אומר שוקי סלומון. בתוכנית מוצג תיעוד בלעדי של משחיתי התמונות. מה המטרה שלהם ומי עומד מאחורי זה?

• סיבוב בשוק: הרב מרדכי חסידים לראשות העיר?

הרב מרדכי חסידים, המכונה "רב הסלבס", יצא לסיור בשוק מחנה יהודה וזכה למפגן אהבה נדיר. השאלה הבוערת: האם הפופולריות ברחוב תתורגם לפוליטיקה?

הזווית התורנית: במהלך הדיון, עלה הציטוט המפורסם של מרן הרב שטיינמן זצ"ל על ההבדל בין מנהיגות ראויה לבין "ראש עיר מושחת וגנב". האם זהו הרמז לבאות?

• ניצחון המשפט או סכנת התבוללות? פסיקה תקדימית של ביהמ"ש לעניינים מנהליים בת"א מעוררת סערה: אזרחות ישראלית תוענק למבקש מקלט מסודן, בן זוגה של אזרחית ישראלית, ללא צורך במסמכים ממדינת מוצאו.

ההיבט המשפטי: השופטים קבעו כי דרישת רשות האוכלוסין למסמכים מסודן היא "חוסר תום לב. ההיבט היהודי: מדובר בפעם הראשונה שמבקש מקלט סודני מקבל אזרחות מכוח זוגיות. האם זהו תקדים שיפתח פתח רחב להתבוללות בחסות החוק?

• בית המשפט גזר עונשים על הסייעות ובעלת הגן מחדרה שתקפו ילדים חסרי ישע. הסייעת קיבלה 11 חודשי מאסר בפועל ובעלת הגן קיבלה 9 חודשי עבודות שירות. האם מדובר בענישה מרתיעה מספיק מול הזוועות שנחשפו בחדרי הגן?

• ויראלי וביטחוני מיליון צפיות: שוקי סלומון, כאושיית רשת וזמר, מנתח סרטון ויראלי ששבר את הרשת (16 אלף לייקים). מה סוד הקסם שגורם לתוכן להפוך ללהיט בקרב מיליונים? בנוסף התיעוד שמדאיג את המערכת: סרטון "הטנק החות'י" – תיעוד חדש שמדיר שינה מעיני בכירי מערכת הביטחון ומצביע על עליית מדרגה באיום מצד תימן.