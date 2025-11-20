אסון קריסת המבנים בבית שמש - עד כמה שניתן לקרוא להם "מבנים" - נובעת מהתסמונת בה לוקה הציבור החרדי שהפך ממיעוט מתגונן לציבור ענק שנמצא בכל מקום ושולט בתחומים רבים | במקום להכיר בכוחו, במקומו ובמעמדו החדש, הציבור (עדיין) פועל כמיעוט המעגל פינות ומתקמבן במקום לפעול בדרך הישרה | לפני שיקרה אסון נורא יותר, הגיע הזמן להכיר במעמד שלנו (דעות)
הנגשת לימודי תואר ראשון לציבור הישראלי בכלל ולציבור החרדי בפרט, צוברת תאוצה. אלפים מנצלים את "חלון ההזדמנויות" שלא ידוע כמה זמן יישאר פתוח. "קמפוס שטראוס" פותח בשבוע הקרוב מכינה קדם-אקדמית באווירה חרדית מלאה-מלאה
60 בנות, החלו את שנת הלימודים החדשה בסמינר "דרכי שרה", השוכן בבניין משרדי בירושלים, סמינר שהוקם כדי לספק לבנות תעודת בגרות, בניגוד למרבית הסמינרים. ב"דרכי שרה" לומדים במקצועות החובה, שש שעות מדעים ושש שעות מדעי המחשב (בארץ)
"למה להקים דור שלם של לימוד תורה בדיעבד? למה שלא נלמד תורה בלי קשר לתעודה שמכניסה אותך לאוניברסיטה? תורה לשמה באמת, חצי, שליש או רבע מהיום כל אחד לפי יכולתו? שאר הזמן אפשר להיות כמו כל תיכון ולעשות את כל שאר הבגרויות. הפתרון פשוט, אבל דורש מהפך בחשיבה שלנו ובמה שהורגלנו עד כה ודורש את ביטולן של הבגרויות במקצועות הקודש". נתנאל בן אריאל בחשבון נפש על לימודי הבגרות בציונות הדתית. (סרוגים)
ח"כ ישראל אייכלר קרא היום להשוות לימודים בישיבה לתואר אקדמי והתבטא בציניות: "אין לי בגרות, אני בור ועם הארץ". "הייתי שדרן ברדיו קול חי, הופעתי בכלי התקשורת רבות בשנים. אם הייתי ניגש לבקש תפקיד ברשות השידור או בגלי צה"ל או בכל מקום ממשלתי - להיות מגיש התה, לא הייתי מקבל כי אין לי בגרות. אני בור ועם הארץ"