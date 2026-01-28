כיכר השבת
קניין תורה ברמה | האדמו"ר מדושינסקיא יסד את כולל 'קניני' החדש ברמה ד'

במוצאי שבת קודש האחרון (פרשת בא), הגיע האדמו"ר מדושינסקיא למעמד יסוד כולל 'קניני' המיועד לקובעי עתים לתורה בשכונת רמה ד' • הכולל החדש יפעל על פי שיטת הלימוד המיוחדת לרכישת בקיאות נצחית, כהמשך להצלחת ה'שטיבל מסכתא' • תיעוד מרומם (חסידים)

האדמו"ר מדושינסקיא במעמד יסוד הכולל בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)

מעמד "ייסוד הכולל" נערך במוצאי שבת קודש האחרון, בבית המדרש של חסידי דושינסקיא ברמה ד' 2 ב.

המעמד התקיים בראשות האדמו"ר מדושינסקיא, אשר הגיע במיוחד כדי לפאר את יסודו של כולל 'קניני' החדש, המיועד לבעלי בתים וקובעי עתים לתורה מקרב בני הקהילה בשכונה.

הכולל החדש מצטרף כחוליה נוספת וחשובה לרשת כוללי "קניני" של החסידות, הפועלים כבר בהצלחה כבירה בבתי המדרש בהר יונה ובגבעת ירושלים בבית שמש.

במסגרת הכולל החדש, ילמדו עשרות מחברי הקהילה מארבעת בתי המדרש הפרוסים ברחבי רמה ד', ויתאחדו סביב ספסלי הלימוד.

יסוד הכולל הוא ממיזם 'שטיבל מסכתא' הפועל בקהילה, ממנו צמח הרעיון להקים מסגרת קבועה ומחייבת יותר. הלימוד בכולל יתנהל על פי שיטת הלימוד הייחודית שהונהגה בחצר, המאפשרת ללומדים לרכוש בקיאות מופלאה ונצחית במסכתות השונות, תוך שימת דגש על שינון וחזרה.

במהלך המעמד נשא האדמו"ר מדברותיו ברום מעלת קביעת עתים לתורה דווקא בשיטה המקנה קניינים נצחיים, ובירך את הלומדים ואת המייסדים שיזכו לראות ברכה בעמלם ולהגדיל תורה ולהאדירה.

