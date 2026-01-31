על מה היתה דרשתו הבעש"ט הקדוש?

פעם אחת, בא איש למדן ושהיה חוקר ופילוסוף לבעל שם טוב הקדוש, ובליבו היתה קושיה חזקה, שלאחר שחקר מצא שהיה מוטבע בטבע שבאותו שעה שבני ישראל עברו בים סוף, הים היה מוכח להתבקע.

בא הפילוסוף אל הבעל שם טוב הקדוש, אך עוד בטרם נכנס אל הבעל שם טוב הקדוש לשאול קושיה זו, ציוה הבעל שם טוב הקדוש את השמש לקבץ את בני העיר לבית הכנסת לדרשה.

דרש להם הבעל שם טוב הקדוש על הפסוק: "בראשית ברא אלוקים" ואמר שיש טיפשים בעולם שהוקשו שעפ"י חקירה היה מוכרח הים להתבקע עפ"י טבע באותה שעה, אומנם עיניים להם ולא יראו, שהרי כבר מבואר בתורה בפירוש, שהקב"ה הוא שברא את הטבע - "בראשית ברא אלהים" בגימטריא - 'הטבע' (שניהם בגימטריא – 86) וזהו:

"וישב הים לאיתנו" (שמות יד', כז') ואמרו חז"ל (בראשית רבה ה', ה'): "לתנאו, מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית" וכו'.

אדרבא, מכאן רואים את כוחו וגבורתו של בורא עולם, המשיך הבעל שם טוב הקדוש ואמר 'בראשית' – כבר בראשית בריאת העולם, הקב"ה התנה עם הים תנאי זה, בעבור ישראל שנקראו 'ראשית', ואם ישראל לא היו צריכים לנס זה, לא היה הקב"ה עושה לים טבע זה.

על כן, עתה רואים שהנס עוד יותר גדול ומפורסם, שמתחילת בריאת שמים וארץ, התנה הקדוש ברוך הוא עם הים וברא בו הטבע להתבקע לפני עמו ישראל ביום זה, עד כאן ודברי פי חכם חן (עפ"י בית יעקב אלכסנדר, פרשת בראשית, ד"ה בראשית ברא).

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

הבעל שם טוב הקדוש מלמד שהגאולה והניסים שהיו ביציאת מצרים וקריעת ים סוף, מלמדים את עם ישראל בכלל, וכל יהודי בפרט איך להיפטר מצרותיו, ולצאת ממייצרי הגוף והנפש, בכל תחומי החיים: זיווג ושלום בית, פרנסה ורפואה ועוד, ולזכות לגאולה אמיתית, לשיר ולהודות להשם יתברך על נפלאותיו וישועתו.

כבני ישראל יצאו ממצרים, הם מאוד נבהלו: "והנה מצרים נוסע אחריהם" ומה עשו? "ויצעקו - בני ישראל אל ה'"!

אומר הבעש"ט הקדוש: אז הבינו זאת! כי אחרי הצעקה, בני ישראל קיבלו הבטחה: "כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם"! ולכן כתוב:

"פרעה הקריב" – מה הוא הקריב? מפרשים, שפרעה: קירב את בני ישראל לאביהם שבשמים...

בכל דור, ולעם ישראל בכלל ולכל יהודי בפרט, שולח הקב"ה איזה 'פרעה' שמזיק ומייסר אותו.

מה 'פרעה' יכול ל'הוליד' בך? כשפרעה רודף אחריו יש לך ניסיון, עם שתי אפשרויות בחירה: פה רע... תדבר על מי שהזיק לך, ותלחם בו בכוחך, מבלי להכניס את הקב"ה לתמונה, ותחשוב כאילו ח"ו הקב"ה הסיר השגחתו ממך.

האפשרות השניה – פה ער: מי שמייצר עליה, יכול להביא אותך שפיך יהיה 'פה ער' – תתעורר לזכור מי מנהיג את העולם, ושיש לעולם רק מלך אחד שאין עוד מלבדו, וזה: "האמנתי כי אדבר" – דיבורי האמונה, חיזוק האמונה יביאו לגאולתך.

אומר הבעל שם טוב הקדוש שברדיפת פרעה אחרי בני ישראל:

יש ה' אלפין - "אמר אויב, ארדוף אשיג אחלק שלל..." (חמישה פעמים האות א'): חמשה פעמים האות א', מלמד כי:

ברדיפה זאת - "מסתתר אלופו של עולם! הקב"ה נמצא בתוך המרדף של פרעה אחרי בני ישראל, רק שהוא נמצא - בהסתרה!

קיבל ה'תולדות' מהבעל שם טוב הקדוש, אם האדם יזכור שהקב"ה מסתתר בצער ובצרות, אזי: "ונתבטל הצער וכל גזירות רעות".

מה עושה אדם חכם? החכם תופס את הענין מה'שורש', וחושב: מי שלח את ה'פרעה' הזה? ומה הוא רוצה ממנו? הוא מבין:

'פרעה' הוא - לא מציאות אמיתית, כי אין שום מציאות בעולם חוץ מהשם יתברך: ה'פרעה' הזה - חסר ממשות רק שליח של ההשגחה העליונה, ולכן, הפתרון הוא: "ויצעקו אל ה'" – תתפלל ותצעק, ותעל שוועתך - ותיוושע! ואז, התייצבו וראו את ישועת השם" – תבטח בהשם, ותקפוץ לים בכוח הבטחון בהשם יתברך.

הקב"ה רוצה שהאדם ישוב אליו, לכן שולח לו איזה 'פרעה' שיגרום לו לעצור, ולעשות חשבון נפש ושינוי במעשיו, אף שינוי דק כ'חוט השערה' מוכיח את רצון האדם לתקן דרכיו לחזק אמונתו ולהתקרב להשם יתברך, הבעל שם טוב הקדוש מביא על כך משל להמחשת הדברים:

איך היולדת תיפטר מצירי הלידה? היולדת יושבת על המשבר, אוטוטו צריכה ללדת, אך יש לה כאבים נוראיים - צירי לידה, אם היולדת תיסע מעיר אחת לעיר אחרת - האם יעלמו צירי הלידה, והכאב יפסק? בוודאי שלא! לכל מקום שהיולדת תלך, צירי הלידה ילכו עימה... איך היולדת תיפטר מהצער?

"מן המיצר קראתי יה ענני במרחב יה" תתפלל, תצעק ותבטח, וה'מזל טוב' יגיע!

האויב שלך – הוא האוהב הכי גדול שלך! לפעמיים האדם שוכח שהקב"ה מנהל את העולם על ידי שליחיו, ובמקום שהאדם יפנה למקור שהביא את הבעיה, הוא 'נתפס' על שליחו של מלך העולם. אומר על כך ה'תולדות' דבר נפלא, אם תגלה מדוע 'פרעה' הגיע אליך, ותעשה מה שנדרש ממך:

האויב הכי גדול שלך, יהפוך... לאוהב הכי גדול שלך!

כי בזכותו אתה תשוב ותתקרב ומתפלל לה'... ובזכותו תגאל מצרותך ותוושע...

כל 'פרעה' שרודף אותך, עוד יהיה - ה'מציל' והגואל שלך, שבזכותו עוד - תאמר שירה... כמו שבני ישראל אמרו את שירת הים...

ובלשון קודשו של ה'תולדות': "שהיו סוברים בגלות מצרים שהוא אויב, ועכשיו, שהרגישו שהוא עצם יתברך, נעשה מן אויב - אוהב, וזהו - עצמות הגאולה, והוא: בכל אדם ובכל זמן".

סוד גלות מצרים – לדורות: בכל מצב של צרה, חושך ו'הסתרה', יש רק פתרון אחד: "מן המיצר קראתי יה" – תצעק!

והתוצאה? "ובצר הרחבת לי" הגאולה תגיע דווקא - מהצרה עצמה! דווקא הצרה, היא - הפתח להרחבה ולישועה!

מי שמייצר עליך, מביא לך את – שירת חייך! כל אויב שמייצר עליך, הוא גם זה: שייצור לך את - שירת חייך.

הגלות יוצרת – שירה! עד - ימות משיח שבקרוב יגיע! "שזהו - הגאולה עצמו, והבן"! (תולדות יעקב יוסף, פר' ויקהל).

מה שיהיה - הוא שיהיה: זהו סוד גאולת עם ישראל – מאז ולכל הדורות!

כמה שבועות שהעולם נמצא בסיטואציה מסקרנת ומביכה, תפרוץ מלחמה או לא? ומתי? אבל, אל לשכוח שאת כל זה עושה מלך העולם כדי שנזכור ש"השם איש מלחמה" הוא מנהל את המלחמות מאז ומעולם, ועושה כל פעולתו בזמן המדויק על ידי שליחיו הנבחרים, וכל פועל כרצונו, כי לב מלכים ושרים ביד השם.

השאלה עדיין נותרה חידה, אך חבל לפספס את המטרה האמיתית של המצב - להיות מאוחדים כאיש אחד בלב אחד, להתקרב למי שבאמת מנהל את המלחמה, ואז נזכה לשיר שירה ולהודות על גאולתנו, במהרה, אמן.

שבוע טוב ומבורך לכלל ישראל, בריאות ופרנסה, ברכה והצלחה, שמירה והגנה, וכל הישועות, אמן!