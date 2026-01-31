ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן עלי לריג'אני הודיע הערב (מוצאי שבת) כי מתגבש בסיס לפתיחת משא ומתן בין איראן לארה"ב.

את הדברים אמר לריג׳אני, אחד מיועצי המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי, ברקע התגברות הכוחות האמריקנים באזור והאיומים השבים ונשנים מצד טראמפ לתקיפה באיראן.

טראמפ עצמו אישר הערב כי מתקיימות שיחות בין איראן לארצות הברית, והוסיף: ״נראה אם אפשר יהיה לעשות משהו״.

כשנשאל טראמפ הערב, בידי עיתונאית מרשת פוקס ניוז, על אפשרות תקיפה באיראן, אמר כי ״אנחנו לא נוכל לגלות לכם את התכנית״. אז גם בישר על השיחות בין המדינות.

מוקדם יותר היום התרחשו סדרה של פיצוצים מסתוריים באיראן. לפי דיווחים, שישה בני אדם נהרגו ועוד כ-16 נפצעו בשני פיצוצים, שארעו בדרום מדינת הענק, בסמוך לגבול עם עיראק. בישראל מכחישים קשר.

פיצוץ אחד התרחש, כזכור, באזור נמל בנדר עבאס בדרום המדינה, שם נהרגה ילדה ונפצעו כ-14 נוספים. כעבור זמן קצר אירע פיצוץ נוסף בעיר אהוואז, ובו נהרגו חמישה בני אדם ונפצעו שניים. פיצוץ נוסף אירע בעיר קום.

בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי לישראל אין קשר לפיצוצים בנוסף מקור ביטחוני אמר היום לכאן חדשות כי "אנחנו עוקבים, זה לא שלנו ולא מאיתנו. אנחנו גם לא מכירים תקיפה אמריקנית, לא ברור מה המקור".

באיראן טוענים כי מקורם של הפיצוצים בבלוני גז שהתפוצצו. בנוסף באיראן מכחישים טענה שפורסמה ברשתות החברתיות ולפיה בפיצוץ בבנדר עבאס נהרג מפקד חיל הים של משמרות המהפכה.