משרד החוץ של ארצות הברית אישר מכירות נשק לישראל בהיקף של יותר מ־6.5 מיליארד דולר, במסגרת שלושה חוזים נפרדים, כך מסר הפנטגון ביום שישי.

על פי ההודעה, אושרה מכירה אפשרית בין היתר עבור 30 מסוקי "אפאצ'י" ו-3,250 רכבים טקטיים משוריינים.

בנוסף לשתי העסקאות הללו, הוענק גם חוזה צבאי שלישי בשווי 740 מיליון דולר, הנוגע לרכישת מערכות הנעה לנגמ"שי נמ"ר ללא תיבות הילוכים - בתצורות מלאות ומופחתות.

במחלקת המדינה הדגישו כי העסקאות "תואמות את מדיניות החוץ והאינטרסים הביטחוניים של ארצות הברית", ומטרתן "לסייע לישראל לשמר יכולת הגנה עצמית חזקה ומוכנות מבצעית". עוד צוין כי ישראל תוכל לקלוט את המערכות ללא קושי, לא נדרשת פריסת כוח אדם אמריקני נוסף בשטח לשם מימושה, וכי המהלך "לא ישנה את מאזן הכוחות האזורי".

על פי דיווח בניו יורק טיימס, ממשל טראמפ אישר את עסקאות הנשק לישראל תוך עקיפת סמכות האישור של הקונגרס. בכתבה נטען כי "זו הפעם השלישית שממשל טראמפ מאשר עסקת נשק לישראל מבלי לחכות לאישור הקונגרס".

בעקבות המהלך יוצא הדופן, חבר בית הנבחרים גרגורי מיקס, הדמוקרט הבכיר בוועדת החוץ, מתח ביקורת על ממשל טראמפ. מיקס מסר כי הוא עודכן כי הממשל צפוי "להתעלם מהפיקוח של הקונגרס ומשנים של נורמה מוסדית" רק שעה לפני ההודעה, וציין כי היא פורסמה מבלי לקבל את אישורו.