כיכר השבת
בשווי מיליארדי דולרים

מסוקי "אפאצ'י" ורכבים משוריינים: ממשל טראמפ אישר עסקת נשק ענקית עם ישראל

משרד החוץ של ארצות הברית אישר מכירת נשק לישראל בהיקף של יותר מ־6.5 מיליארד דולר | ממשל טראמפ אישר את עסקאות הנשק תוך עקיפת סמכות האישור של הקונגרס (צבא ובטחון) 

1תגובות
מימין מסוק אפאצ'י, משמאל רכב צבאי, אילוסטרציה (צילום: משה שי, אייל מרגולין\פלאש90)

משרד החוץ של אישר מכירות נשק לישראל בהיקף של יותר מ־6.5 מיליארד דולר, במסגרת שלושה חוזים נפרדים, כך מסר הפנטגון ביום שישי.

על פי ההודעה, אושרה מכירה אפשרית בין היתר עבור 30 מסוקי "אפאצ'י" ו-3,250 רכבים טקטיים משוריינים.

בנוסף לשתי העסקאות הללו, הוענק גם חוזה צבאי שלישי בשווי 740 מיליון דולר, הנוגע לרכישת מערכות הנעה לנגמ"שי נמ"ר ללא תיבות הילוכים - בתצורות מלאות ומופחתות.

במחלקת המדינה הדגישו כי העסקאות "תואמות את מדיניות החוץ והאינטרסים הביטחוניים של ארצות הברית", ומטרתן "לסייע לישראל לשמר יכולת הגנה עצמית חזקה ומוכנות מבצעית". עוד צוין כי ישראל תוכל לקלוט את המערכות ללא קושי, לא נדרשת פריסת כוח אדם אמריקני נוסף בשטח לשם מימושה, וכי המהלך "לא ישנה את מאזן הכוחות האזורי".

על פי דיווח בניו יורק טיימס, ממשל טראמפ אישר את עסקאות הנשק לישראל תוך עקיפת סמכות האישור של הקונגרס. בכתבה נטען כי "זו הפעם השלישית שממשל טראמפ מאשר עסקת נשק לישראל מבלי לחכות לאישור הקונגרס".

בעקבות המהלך יוצא הדופן, חבר בית הנבחרים גרגורי מיקס, הדמוקרט הבכיר בוועדת החוץ, מתח ביקורת על ממשל טראמפ. מיקס מסר כי הוא עודכן כי הממשל צפוי "להתעלם מהפיקוח של הקונגרס ומשנים של נורמה מוסדית" רק שעה לפני ההודעה, וציין כי היא פורסמה מבלי לקבל את אישורו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (96%)

לא (4%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
לפני כמה זמן היה פה כתבה על העסקה הזאת זה לא משהו חדש
חוכעם

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר