מידי יום ביומו, מזה קרוב לשלושים שנה, זוכים עשרות יהודים לחוות גן עדן בעולם הגשמי: הם מתעוררים בהשכמת הבוקר, כאשר במשך שעה קסומה בטרם יעמדו לתפילת שחרית הם זוכים להתענג בשיעור הנמסר בדף היומי ירושלמי ובבלי, אותו משמיע דבר יום ביומו לא אחר מאשר ראש ישיבת 'פני מנחם', הגאון רבי דניאל חיים אלתר, בן זקוניו של האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זצ"ל.

שמו של הגרד"ח ידוע ומפורסם ברחבי העולם היהודי כפה מפיק מרגליות וכאוצר נדיר של בשמים. מלבד השיעור הנמסר בהשכמה ללומדי ה'דף' הוא משמיע שורה של שיעורים בכל מקצועות התורה, בדרוש ובפלפול, בחסידות (בין היתר בשיעור קבוע ב'שפת אמת'), בחומש רש"י ובעיון (חלק מהשיעורים ראו אור בסדרת הספרים המבוקשת 'חדא פלפלתא' ובגליון השבועי הפופולרי 'ניצוץ אחד'). ולמרות זאת, מקום של כבוד קבוע לשיעור הדף היומי הנמסר בהשכמה, מזה שלוש מחזורי לימוד ה'דף', בבית המדרש 'ארי שבחבורה'.

כעת, עם סיום מסכת 'זבחים' במסגרת הדף היומי, אין פלא שחברי השיעור ביקשו לחגוג את האירוע כהלכתו. לשם כך נערך מעמד מפואר ומושקע בהיכל בית הכנסת העתיק שבמוצא, שם ציינו לומדי השיעורים את הלימוד היומי הקבוע, שנלמד במתיקות ובעומק ההבנה, כאשר הסיום נחוג יחד עם יום ההילולא של הרה"ק בעל ה'שפת אמת' מגור ז"ע, זקנו של ראש הישיבה.

קודם המעמד השתתפו הלומדים בסיור לימודי מרתק שנערך במנהרות הכותל ליד שריד בית מקדשנו, כאשר בסיור השתתף ראש הישיבה, וכן אחייניו הגאונים רבי אברהם מרדכי (במוהרי"א זצ"ל) אלתר ורבי אברהם שמחה בונים אלתר, הממלאים את מקומו של הגרד"ח כאשר הוא נאלץ להיעדר מפעם לפעם. וגם שם, זכו לשמוע את דבריו של ראש הישיבה שעמד על חשיבות הקריעה הנערכת מול קודש הקדשים, אם כי חשוב שהיא תהיה 'כנגד הלב', שתקרע את הלב ולא רק את הבגד.

במרכזה של סעודת המצווה שנערכה לאחר מכן במוצא נשמעו שוב דבריו של ראש הישיבה, שהתמקד בחשיבות הלימוד שנעשה בהשכמת הבוקר. בדבריו, שהתבססו על משנתו של זקנו בעל ההילולא השפת אמת, עמד על מטרתו של עמלק שמבקש להפריד בין המוח ללב, כשזו היתה גם מטרתו של פרעה שאמר "לכו עבדו את ה' כדברכם", הרי רק מדברים אתם ואינכם מיישמים. אך מטרתו של כל איש מישראל, לעמת זאת, היא לחבר את השאיפות שבמוח ולרתום לשם כך את הלב, ליישם את הדברים הלכה למעשה: "לכו הוציאו את העם, תעבדון את האלוקים".

במרכז דבריו העלה ראש הישיבה על נס את חשיבותם של לומדי השיעור, שמתמודדים יום יום עם שלל של אמתלאות אותן פורס בפניהם היצר, אך הם מתגברים וקמים לעבודת בוראם כאשר הם פותחים את היום בלימוד מענג, חוק ולא יעבור. סדר יומם של לומדים אלו, אמר ראש הישיבה, אינו מורכב מ24 שעות בלבד אלא 'ימיו בכפליים', ככל שהם חיים כך הם מכפילים את ימיהם שמתארכים בהרבה.

במעמד נשאו דברים גם המשפיע הגרא"מ אלתר שהדגיש במשא מרתק את החשיבות של הלימוד היומי הקבוע כמה היא משנה את האדם ומייקרת את ערכו בעיני משפחתו והסביבה כולה, כאשר הקביעות היא היא שמסייעת נגד ה'להתהלך עמו קרי' שמבקש היצר להשליט.

כיבד את המעמד בנוכחותו אחיו הבכור של ראש הישיבה שליט"א הגה"ח רבי יעקב מאיר אלתר, שבהתרגשות גדולה בירך את המשתתפים שיזכו הלאה להיות חלק מהחבורה הקדושה ללמוד וללמד ויזכו להתחיל ולסיים עוד מסכתות וספרים אחרים בע"ה

כן נשמעו דבריו של הגאון רבי אברהם מרדכי אלתר, בנו של ראש הישיבה, ששזר את האירוע עם פרשת השבוע, והצביע על הלימוד המטהר שמונע מהלומד לחטוא בלשון הרע גם במשך כל שעות היום שבהן הוא עסוק בעבודתו לפרנסתו.

בסיום נשמעו דבריו המרתקים של המגיד הרב ברוך שוורץ, שהביא עדות אישית כיצד השפיע לימוד קבוע של אחד הלומדים על איש עסקים שנחשף לקביעותו וקינא בו, מה שגרם לכך שאף הוא הפך לחלק מהשיעור כשכל חייו השתנו בעקבות כך. אם כי את התחושה המענגת הזו, של לימוד שממלא ומשנה את סדר יומו של הלומד כשהסביבה כולה נחשפת לכך, אין ספק שלומדי שיעוריו של הגרד"ח מכירים וחווים היטב מנסיונם האישי, היומיומי.