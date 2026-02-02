מהומה פרצה הערב (שני) בכנס פוליטי של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בראשון לציון, כאשר מוחים הסתננו לקהל והטיחו בו האשמות על חבירה עם מנסור עבאס למרות הבטחותיו והקמת ממשלת האחדות הקודמת.

"כל הזמן שואלים אותי 'הבטחת והפרת הבטחה בעניין מנסור עבאס' - קודם כל זה נכון, אני לא יכול לשנות את ההיסטוריה", הבהיר בנט בתגובה. לדבריו, "עובדתית אמרתי שאני לא אשב איתו ובסופו של דבר ישבתי. אני נוטל את האחריות ועומד מאחורי ההחלטה כולל הביקורת המוצדקת".

"מאז השבעה באוקטובר אין מנדט במדינת ישראל להקים ממשלה שמושתתת על המפלגות הערביות", הוסיף ראש הממשלה לשעבר, והבטיח: "נקים ממשלת אחדות לאומית בראשותי, ציונית, על בסיס ברית המשרתים".

בהמשך טען בנט כי נתניהו אפשר לאוהלים של חיזבאללה להיבנות, ונכנע לאיום חמאס בנוגע למצעד הדגלים בירושלים. "אני אמרתי לא, ולא התקפלנו. הוא התקפל במגמנומטרים בהר הבית, הוא הסכים לפלסטינים להקים קונסוליה אמריקנית במזרח ירושלים", טען ראש הממשלה לשעבר.

בהתייחסו לפעילים שהגיעו למחות בו בכינוס הוא אתגר את ראש הממשלה בנימין נתניהו לעימות פומבי. לדבריו, "במקום להתייצב הוא שולח פעילים להפריע. אני מוכן להתמודד עם ביבי על כל נושא, אבל תהיה גבר - אל תשלח פעילים בתשלום".