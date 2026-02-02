כיכר השבת
מהומה במקום

מוחים הטיחו האשמות בכינוס של בנט, הוא הודה: "הפרתי הבטחה" | צפו

מהומה פרצה הערב בכנס פוליטי של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, כאשר מוחים הטיחו בו האשמות על חבירה עם מנסור עבאס למרות הבטחותיו |"עובדתית אמרתי שאני לא אשב איתו ובסופו של דבר ישבתי. אני נוטל את האחריות", הגיב בנט (בארץ)

12תגובות
"שיתמודד איתי", דברי בנט בכנס
"שיתמודד איתי", דברי בנט בכנס| צילום: צילום: רשתות חברתיות
"שיתמודד איתי", דברי בנט בכנס (צילום: רשתות חברתיות)

מהומה פרצה הערב (שני) בכנס פוליטי של ראש הממשלה לשעבר בראשון לציון, כאשר מוחים הסתננו לקהל והטיחו בו האשמות על חבירה עם מנסור עבאס למרות הבטחותיו והקמת ממשלת האחדות הקודמת.

"כל הזמן שואלים אותי 'הבטחת והפרת הבטחה בעניין מנסור עבאס' - קודם כל זה נכון, אני לא יכול לשנות את ההיסטוריה", הבהיר בנט בתגובה. לדבריו, "עובדתית אמרתי שאני לא אשב איתו ובסופו של דבר ישבתי. אני נוטל את האחריות ועומד מאחורי ההחלטה כולל הביקורת המוצדקת".

"מאז השבעה באוקטובר אין מנדט במדינת ישראל להקים ממשלה שמושתתת על המפלגות הערביות", הוסיף ראש הממשלה לשעבר, והבטיח: "נקים ממשלת אחדות לאומית בראשותי, ציונית, על בסיס ברית המשרתים".

בהמשך טען בנט כי נתניהו אפשר לאוהלים של חיזבאללה להיבנות, ונכנע לאיום חמאס בנוגע למצעד הדגלים בירושלים. "אני אמרתי לא, ולא התקפלנו. הוא התקפל במגמנומטרים בהר הבית, הוא הסכים לפלסטינים להקים קונסוליה אמריקנית במזרח ירושלים", טען ראש הממשלה לשעבר.

בהתייחסו לפעילים שהגיעו למחות בו בכינוס הוא אתגר את ראש הממשלה בנימין נתניהו לעימות פומבי. לדבריו, "במקום להתייצב הוא שולח פעילים להפריע. אני מוכן להתמודד עם ביבי על כל נושא, אבל תהיה גבר - אל תשלח פעילים בתשלום".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (18%)

לא (82%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

12
בנט סכנה ליהודים
בר
11
הוא ממש לא ראש ממשלה לשעבר.. זה גנב כסא
רק ה'
10
נטילת אחריות אחרי המעשים אינה ממחה את הבושה המעשים שלך הפכו את הציבור למבולבל ואובד אמון
כץ
9
מנדט הוא לא מילים מנדט הוא אמון העם את זה איבדת כשישבת עם עבאס
עידן
8
אוי איזה תירוץ מלומד לא יכול לשנות את ההיסטוריה? באמת? אז אולי במקום להיות היסטוריון תלמד קודם להיות ישר? הציבור זוכר והעם לא ממש צריך פרופסור להבהיר לו מי הבטיח ומי נפל מעניין אם גם בבית אתה אומר לבן שלך 'אני לא אכלתי את העוגה ההיסטוריה לא יכולה להשתנות'
משה
7
בטח אין מנדט לאף אחד לא ברור איך פתאום המנדט שלך נעלם אולי במכונת הכביסה של הפוליטיקה? מעניין אם במקביל גם האמת נעלמה או שהיא עדיין מסתובבת ברחובות הציבור ומחייכת אליך בציניות
איתמר
6
ממשלת אחדות לאומית על בסיס ברית המשרתים? איזה ביטוי מרשים! אבל מסתבר שהעם כבר יודע לקרוא בין השורות ברית המשרתים שלך היא כמו סנדל במים נרקבת בחוץ נראית יפה רק מהתמונה
גיא
5
מה אכפת לו על גברים? הבעיה היא שהציבור כבר יודע לשלוח פעילים בתשלום זה קל להתייצב עם עצמך זה קשה. אולי כדאי להתחיל בגברים הקטנים כמו ההבטחות שהפרת לפני שמאתגרים את הראש
נאור
4
ביקורת על התנהלות יריב חייבת להיות מלווה בהצגה של אלטרנטיבה או טיעון מדויק אמירות מסוג 'תהיה גבר' אינן מספקות ומחלישות את המסר הציבורי
וולבה
3
לא רק אמרת גם חתמת בשידור חי בפטרויטים ערוץ 14 נבזה ענק
לוי
2
מדובר בדימוי פוליטי לא בעובדה עובדתית ההחלטות במזרח ירושלים נבעו משיקולים ביטחוניים דיפלומטיים ופוליטיים מורכבים לא משאלה אישית של נתניהו או "התקפלות פשוטה"
לפיד
1
נתניהו לא התקפל ההחלטות בהר הבית ובקונסוליה היו תוצאה של שיקולים ביטחוניים ודיפלומטיים ובנט לא היה בממשלה בזמן ההחלטות כך שהאמירה שלו זו פרשנות אישית שלו בלבד ולא יותר
דני

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר