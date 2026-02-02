נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל הערב (שני) על השיחות המתקיימות לפי דיווחים בין סטיב ויטקוף ובין איראן סביב תכנית הגרעין, אם יש סיכוי לעסקה.

טראמפ פיזר ערפל כדרכו ואמר כי "יש לנו כרגע ספינות בדרך לאיראן, אלו הספינות הכי גדולות והכי טובות, ובמקביל יש את השיחות שלנו מול איראן. נראה איך הכל יסתדר".

הנשיא גם אמר כי ישמח לראות עסקה נסגרת, וכי אם לא תסגר עסקה - "יקרה משהו רע". לדבריו יש כוחות עצוים בדרך לאיראן, יותר גדולים מכפי שהיו בונצואלה. עוד הוסיף כי איננו יודע מה יעשה באיראן.

בתוך כך בניו יורק טיימס דווח הערב, מפי גורמים באיראן, כי משטר האייתוללות מוכן להשהות או לסגור את תכנית הגרעין לפרק זמן לא ברור. זאת בניסיון להרגיע את המצב.

עוד דווח כי מזכיר המועצה לביטחון לאומי של איראן עלי לריג'אני העביר לנשיא רוסיה פוטין מסר מהמנהיג העליון של איראן חמינאי, ולפיו הוא יסכים להעביר את האורניום המועשר לרוסיה.

בתוך כך הערב התייחס יועצו הבכיר של חמינאי, עלי שמחאני, לשיחות המתנהלות בין איראן לארצות הברית, ולאפשרות של תקיפה על איראן, ואמר כי על המשא ומתן להתקיים לא תחת איומים או בקשות לא הגיוניות.

הוא הוסיף ואמר, בריאיון לערוץ אל מיאדין הלבוני, כי כל תקיפה תהפוך למשבר גדול - הרבה יותר מכפי שמשערים, ואיים ישירות על ישראל. הוא אמר כי אין ספק שבמקרה שארצות הברית תתקוף תהיה ישראל שותפה לכך ונגדה יופנו התגובות.