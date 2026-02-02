כיכר השבת
"כנראה שיקרו דברים רעים": טראמפ נשאל על ההיערכות הקרב מול איראן

במקביל להצהרות על שיחות המתנהלות, אמר הערב דונלד טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי הספינות "הכי גדולות וטובות" נמצאות בדרך לאיראן. לדבריו, יהיה נהדר להגיע להסכם מול משטר האייתוללות, אולם במקרה שלא - "יקרו דברים רעים" (צבא וביטחון)

5תגובות
פיצוץ באיראן, השבוע (צילום: לפי סעיף 27א)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל הערב (שני) על השיחות המתקיימות לפי דיווחים בין סטיב ויטקוף ובין סביב תכנית הגרעין, אם יש סיכוי לעסקה.

פיזר ערפל כדרכו ואמר כי "יש לנו כרגע ספינות בדרך לאיראן, אלו הספינות הכי גדולות והכי טובות, ובמקביל יש את השיחות שלנו מול איראן. נראה איך הכל יסתדר".

הנשיא גם אמר כי ישמח לראות עסקה נסגרת, וכי אם לא תסגר עסקה - "יקרה משהו רע". לדבריו יש כוחות עצוים בדרך לאיראן, יותר גדולים מכפי שהיו בונצואלה. עוד הוסיף כי איננו יודע מה יעשה באיראן.

בתוך כך בניו יורק טיימס דווח הערב, מפי גורמים באיראן, כי משטר האייתוללות מוכן להשהות או לסגור את תכנית הגרעין לפרק זמן לא ברור. זאת בניסיון להרגיע את המצב.

עוד דווח כי מזכיר המועצה לביטחון לאומי של איראן עלי לריג'אני העביר לנשיא רוסיה פוטין מסר מהמנהיג העליון של איראן חמינאי, ולפיו הוא יסכים להעביר את האורניום המועשר לרוסיה.

בתוך כך הערב התייחס יועצו הבכיר של חמינאי, עלי שמחאני, לשיחות המתנהלות בין איראן לארצות הברית, ולאפשרות של תקיפה על איראן, ואמר כי על המשא ומתן להתקיים לא תחת איומים או בקשות לא הגיוניות.

הוא הוסיף ואמר, בריאיון לערוץ אל מיאדין הלבוני, כי כל תקיפה תהפוך למשבר גדול - הרבה יותר מכפי שמשערים, ואיים ישירות על ישראל. הוא אמר כי אין ספק שבמקרה שארצות הברית תתקוף תהיה ישראל שותפה לכך ונגדה יופנו התגובות.

0 תגובות

5
דיי עם החרטות שיתקיף כבר
דייי עם החרטות שייתקוף כבר
4
הגיעה השעה להפעיל את כל העוצמה ולרסק את ראשי הטרור עד עפר לא עוד היסוס לא עוד רחמים כלפי מי שחיים על שפיכות דמים עכשיו נכנסים בכל הכוח משמידים מחסלים מנקים כל פינה מזוהמת של הטרור האכזרי הזה
דוד
3
תפסיק עם הערפל קרב, תקוף על מנת להשמיד, וה' יברך אותך במעשי ידיך
לירז
2
נמאס מהשטויות עושה הסכם שלום עם המן הרשע
חסוי
1
על איזה הסכם הוא מדבר? עם מי? עם עמלק????
צדיק המסיכות

