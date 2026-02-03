ה'ניו יורק טיימס' דיווח הלילה (בין שני לשלישי) מפי שני גורמים באיראן, כי טהרן עשויה "להשהות או לסגור" את תוכנית הגרעין שלה במסגרת הסכם מחודש עם ארצות הברית.

הגורמים צוטטו כשאמרו: "איראן מוכנה לסגור או להשעות את תוכנית הגרעין כדי להרגיע את העניינים עם ארה"ב, אך מעדיפה את ההצעה האמריקנית מהקיץ - לפיה יוקם קונסורציום אזורי להעשרת אורניום".

השניים הוסיפו ואמרו ל'ניו יורק טיימס' כי: "מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי עלי לאריג'אני העביר לפוטין בפגישתם בשבוע שעבר במוסקווה הודעה מח'אמנאי, לפיה איראן עשויה להסכים להעביר את האורניום המועשר שלה לרוסיה במסגרת הסכם אפשרי - כפי שעשתה בהסכם הגרעין ב-2015".

בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל הלילה על השיחות המתקיימות לפי דיווחים בין סטיב ויטקוף ובין איראן סביב תכנית הגרעין, אם יש סיכוי לעסקה.

טראמפ פיזר ערפל כדרכו ואמר כי "יש לנו כרגע ספינות בדרך לאיראן, אלו הספינות הכי גדולות והכי טובות, ובמקביל יש את השיחות שלנו מול איראן. נראה איך הכל יסתדר".

הנשיא גם אמר כי ישמח לראות עסקה נסגרת, וכי אם לא תסגר עסקה - "יקרה משהו רע". לדבריו יש כוחות עצוים בדרך לאיראן, יותר גדולים מכפי שהיו בונצואלה. עוד הוסיף כי איננו יודע מה יעשה באיראן.

עלי שמח'אני, יועצו הבכיר של המנהיג העליון של איראן, אמר בריאיון לערוץ אל-מיאדין הלבנוני: "הסבלנות של מלחמת 12 הימים לא תחזור על עצמה. יש בידינו מידע ונתונים מדויקים שלפיהם מאזורים מסוימים יצאו בפועל איומים שהופנו נגדנו".

לדבריו: "העברנו מסר לחלק מהמדינות באזור שלא נבליג יותר ולמדינות אחרות רצינו להבהיר זאת באופן ברור. על כולנו מוטלת החובה להשתתף במניעת האירוע הזה והאסון הזה באזור. עד כדי כך, שייתכן שמי שיפתח במלחמה הזו לא תהיה ארה"ב".

אמש דווח ב'רויטרס' כי בשיחות שנערכו בין דרגים בכירים נאמר למנהיג העליון עלי חמינאי כי הזעם הציבורי לאחר גל הדיכוי בחודש שעבר, שהוגדר כמדמם ביותר מאז המהפכה האסלאמית ב‑1979, הגיע לרמה שבה הפחד כבר אינו מרתיע, ולפי חלק מהגורמים אזרחים רבים מוכנים לשוב ולהתעמת עם כוחות הביטחון.

לדבריהם, לחץ חיצוני כמו תקיפה אמריקנית מוגבלת עלול לעודד את המוחים ולהסב נזק בלתי הפיך למשטר.

אחד הגורמים אמר כי אויבי איראן מבקשים להצית מחאות נוספות כדי להביא לסיום הרפובליקה האסלאמית, והזהיר כי במקרה של התקוממות צפויה אלימות נוספת. לדבריו, שילוב של תקיפה עם הפגנות המוניות של אזרחים זועמים עלול להוביל לקריסת המערכת השלטונית, וזהו החשש המרכזי בצמרת.