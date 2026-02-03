כוחות גדולים של הצלה הוזעקו הבוקר (שלישי), בשעה 07:32, למקווה בירושלים שם דווח על גבר מחוסר הכרה.
הכוחות הגיעו לזירה ומצאו גבר כבן 30 שנמשה מהמים מחוסר הכרה ולאחר טיפול ראשוני במקום הוא פונה לבית החולים 'שערי צדק', תוך כדי פעולות החייאה, כשמצבו מוגדר אנוש.
פראמדיק מד"א משה בניטה, סיפר: "ראינו את הגבר שוכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. סיפרו לנו שמשו אותו מהמים כשהוא מחוסר הכרה. התחלנו בהענקת טיפול רפואי שכלל עיסויים הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו אנוש".
0 תגובות