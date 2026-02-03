כוח של המשטרה הצבאית פשט הלילה (בין שני לשלישי) על ביתו של תלמיד ישיבה שהוגדר כ'עריק' לאחר שלא התייצב בלשכת הגיוס למרות שנשלחו אליו צווי גיוס.

ניסיון המעצר הדרמטי התרחש ברחוב יפה רום בשכונת גילה בירושלים ולמקום הוזעקו עשרות מפגינים שהצליחו למנוע את המעצר ולהבריח את תלמיד הישיבה ה'עריק'.

כוח המשטרה הצבאית עזב את המקום ללא שהצליח להוציא את המעצר לפועל ומחשש למהומות בשכונה.

יצוין כי מדובר בניסיון מעצר שני בתוך 24 שעות, שכן רק אתמול, לפנות בוקר, כוח של המשטרה הצבאית הגיע לרחוב סמטת השחר באור יהודה, בניסיון לעצור תלמיד ישיבה.

מערכת 'צבע שחור' של 'הפלג הירושלמי' קראה לציבור להגיע לביתו של תלמיד הישיבה בכדי למנוע את המעצר ואכן מאות הגיעו להפגין נגד המשטרה הצבאית מה שהוביל את הכוח לעזוב את המקום ללא מעצר תלמיד הישיבה.

בתחילת השבוע, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שיגרה מכתב שעסק בנושא "יישום פסק הדין בנושא גיוס בני הישיבות".

במכתבה העלתה היועמ"שית תמונה של מה שכינתה כ"אכיפה בררנית" בשטח וזה לאחר שגורמי הצבא דיווחו כי "השוטרים הצבאיים לא מקבלים, ככלל, אישור ממשטרת ישראל לבצע פעולות בשכונות חרדיות".

עוד נחשף כי "משתמטים בני הציבור החרדי הנעצרים במעצרי אקראי... בפועל משוחררים לדרכם" ומקבלים רק "הזמנה לסור למתקן המשטרה הצבאית". היועמ"שית הבהירה בתגובה לטענות המשטרה על מחסור בכוח אדם כי "הצורך במשאבים איננו יכול להצדיק, בפני עצמו, הימנעות בפועל מאכיפת הדין".