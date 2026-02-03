כיכר השבת
דרמה בירושלים 

המשטרה הצבאית פשטה על בית תלמיד ישיבה | המפגינים הוקפצו והבחור נמלט

אנשי המשטרה הצבאית פשטו הלילה על בית תלמיד ישיבה בשכונת גילה בירושלים | עשרות מפגינים הוזעקו למקום והצליחו להבריח את תלמיד הישיבה | המשטרה הצבאית עזבה את המקום (חרדים)

7תגובות
הפגנות בזמן ניסיון מעצר. ארכיון (צילום: קובי ישראל)

כוח של המשטרה הצבאית פשט הלילה (בין שני לשלישי) על ביתו של תלמיד ישיבה שהוגדר כ'עריק' לאחר שלא התייצב בלשכת הגיוס למרות שנשלחו אליו צווי גיוס.

ניסיון המעצר הדרמטי התרחש ברחוב יפה רום בשכונת גילה בירושלים ולמקום הוזעקו עשרות מפגינים שהצליחו למנוע את המעצר ולהבריח את תלמיד הישיבה ה'עריק'.

כוח המשטרה הצבאית עזב את המקום ללא שהצליח להוציא את המעצר לפועל ומחשש למהומות בשכונה.

יצוין כי מדובר בניסיון מעצר שני בתוך 24 שעות, שכן רק אתמול, לפנות בוקר, כוח של המשטרה הצבאית הגיע לרחוב סמטת השחר באור יהודה, בניסיון לעצור תלמיד ישיבה.

מערכת 'צבע שחור' של 'הפלג הירושלמי' קראה לציבור להגיע לביתו של תלמיד הישיבה בכדי למנוע את המעצר ואכן מאות הגיעו להפגין נגד המשטרה הצבאית מה שהוביל את הכוח לעזוב את המקום ללא מעצר תלמיד הישיבה.

בתחילת השבוע, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שיגרה מכתב שעסק בנושא "יישום פסק הדין בנושא גיוס בני הישיבות".

במכתבה העלתה היועמ"שית תמונה של מה שכינתה כ"אכיפה בררנית" בשטח וזה לאחר שגורמי הצבא דיווחו כי "השוטרים הצבאיים לא מקבלים, ככלל, אישור ממשטרת ישראל לבצע פעולות בשכונות חרדיות".

עוד נחשף כי "משתמטים בני הציבור החרדי הנעצרים במעצרי אקראי... בפועל משוחררים לדרכם" ומקבלים רק "הזמנה לסור למתקן המשטרה הצבאית". היועמ"שית הבהירה בתגובה לטענות המשטרה על מחסור בכוח אדם כי "הצורך במשאבים איננו יכול להצדיק, בפני עצמו, הימנעות בפועל מאכיפת הדין".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
יישר כח גדול לכל הציבור שהגיע לתמוך.
אברך בן תורה מבני ברק
באיזה ישר כח מדובר ? מדובר בעריק שעומד מנגד בעוד אחיו נוטלים חלק במעמסה הבטחונית . בושה למשפחתו ובושה לעם היהודי .
חיים
4
למה היא מתפלאת כשמשחררים את העצורם החרדים , זה לא מה שהיא עשתה לפצרית ????
מתפלא על היועמשית...
מתפלא עליה?? אפשר הסבר, בבקשה?
בחורצ'יק
3
מקסים
חחח
2
איך הם מצליחים להגיע כל כך מהר? הבחור התקשר אליהם? מצוין. טוב מאד. רק בלי אלימות, בלי אלימות ובדרך של בני תורה!!!
יהודי
1
צבא טיפש איך אפשר לעשות חייל בכוח?
יהושוע

