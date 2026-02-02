מעמד מרומם ומלא חן חסידי נערך אמש בהיכל ישיבתו הרמה של האדמו"ר מקודינוב, שם התכנסו הבחורים והחסידים לעריכת השולחן לרגל ראש השנה לאילנות |מחזה מיוחד נראה בהיכל כאשר האדמו"ר ישב לאורך השולחן ולא בראשו כמקובל, וזאת על מנת לפנות מקום רחב למגוון הפירות הרבים שהונחו על השולחן | בחורי הישיבה נעמדו על ה"פארנצעס" ממול, כשהם צופים בעבודת הקודש ושומעים את דברי התורה שנשא האדמו"ר במעלת היום (חסידים)
בהיכל בית מדרשו בשכונת רמת אהרן בבני ברק ערך האדמו"ר מספינקא את שולחנו לרגל חמישה עשר בשבט לפני קהל עדת מרעיתו ובני משפחתו ששתו בצמא את דבריו ובהמשך טעמו מפירות ארץ ישראל שהוגשו בהרחבה לצד כוסות בירה קרה כמיטב המסורת להחיות את נפשם (חסידים)
קהל נכבד של חסידים ואנשי מעשה השתתפו אמש בשולחן הטהור שערך האדמו"ר מטעמשוואר, לרגל חמישה עשר בשבט – ראש השנה לאילנות | הטיש נערך בהיכל בית מדרשו של האדמו"ר בבני ברק, שם נשא האדמו"ר מדברות קודשו בענייני היום ומעלת הפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. לאחר משא הקודש ושירת ניגוני התעוררות, חילק האדמו"ר פירות לברכה לקהל המשתתפים שעברו להתברך ביום סגולה זה (חסידים)
קהל רב של חסידים ואנשי מעשה השתתפו אמש בעריכת השולחן שערך האדמו"ר מסאסוב, לרגל חמישה עשר בשבט | הטיש נערך בהיכל בית מדרשו בבני ברק, שם נשא האדמו"ר דברי תורה וברכה לרגל ראש השנה לאילנות. במהלך הטיש עברו החסידים לקבלת פירות לברכה מידיו של האדמו"ר (חסידים)
תיעוד מרהיב מעריכת שולחנו הטהור של האדמו"ר מסקולען לייקווד בהיכל בית מדרשו אמש לרגל חמישה עשר בשבט | בטיש השתתפו מאות חסידים לצד רבים מתושבי העיר, שנהרו לשמוע את קולו בקודש של האדמו"ר ולהתברך מפיו. בסיום עריכת השולחן העניק להם האדמו"ר פירות לברכה מלוא חופניים, תוך שהוא מצרף את ברכת קודשו לכל אחד ואחד (חסידים)
כמיטב מסורת חסידות אשלג, ערך אמש האדמו"ר מאשלג את שולחנו לרגל חמישה עשר בשבט, בהיכל בית מדרשו בבני ברק | סביב השולחנות הסבו קהל חסידים שזכו לטעום ממגדי מלך שעלה על שולחן מלכים, עם סדר פירות מגוון ממיטב פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל | במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברי תורה והתעוררות במעלת יום זה (חסידים)
רבבות אלפי ישראל ליוו אמש למנוחת עולמים את האדמו"ר הרה"ק המהרי"ד מלעלוב זצוק"ל, שנסתלק לגנזי מרומים • מסע ההלוויה יצא מבית מדרשו ברחוב בר אילן אל הר הזיתים, שם נטמן לצד אביו הגדול • עשרות אדמו"רים ורבנים חלקו כבוד אחרון להאי צדיק וקדוש • לעת עתה לא הוכתר ממשיך להנהגתו בקודש (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה התכנסו אמש בהתעלות בהיכל בית המדרש וואסלוי בבני ברק, שם ערך זקן אדמו"רי בית רוז'ין, האדמו"ר מוואסלוי, את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט |האדמו"ר הופיע לפני הקהל באנפין נהירין וערך את השולחן כמסורת אבותיו לבית רוז'ין|במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברי תורה, וחילק מפירות האילן לעשרות החסידים שבאו להתברך ולהסתופף בצלו בראש השנה לאילנות (חסידים)
כשהוא חבוש בקאלפיק, כמנהג חמיו האדמו"ר בעל ה'חכמת אליעזר' מסערט ויז'ניץ זצ"ל, ערך אמש האדמו"ר מקאסוב ויז'ניץ את שולחנו לרגל חמישה עשר בשבט | הטיש המרומם נערך בהיכל בית מדרשו בבית שמש, בהשתתפות קהל חסידים ואנשי מעשה. במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברי חיזוק והתעוררות בענייני היום, ולאחר מכן חילק פירות לברכה לכלל החסידים שעברו בסך (חסידים)
אחרי שטיסתם לניו יורק בוטלה לאחר עלייה למטוס, והם החמיצו את אירועי היום הגדול בחסידות בניו יורק, נערכים עשרות חסידים לתביעה כנגד חברת התעופה | אחרי שעות של המתנה הודיעו להם שהטיסה לא תצא לדרך (תעופה, חרדים)
מאות חסידים ואנשי מעשה השתתפו אמש בשולחנו הטהור של האדמו"ר מדינוב לרגל חמישה עשר בשבט • האדמו"ר הרחיב בדברות קודש על מעלת האתרוג כמשל לכלל ישראל: "פרי יפה ומבורך שעומד בזכות עצמו" | שמואל דריי מגיש תיעוד (חסידים)
האדמו"ר מאנטניא ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט, כשהוא חבוש במלבושי שבת | במהלך הטיש פצח האדמו"ר בניגוני הימים הנוראים המעוררים, וזאת כדי לרמז על מהותו של היום כ'ראש השנה' לאילנות – בבחינת "כי האדם עץ השדה" | לצד האדמו"ר על שולחן המזרח נצפה אחיו, הרה"ג רבי אליעזר הגר מאשדוד, שהנעים את קולו הרם בשירה אדירה שסחפה את הקהל כולו (חסידים)
האדמו"ר ממחנובקא בעלזא ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט, בהיכל בית מדרשו המרכזי בבני ברק | במהלך הטיש, חדי העין יכלו להבחין בהנהגתו המוקפדת של האדמו"ר, אשר נזהר מחשש ברכה בעת אכילת ה'ליפטן', ובשל כך הכניס חתיכת חלה לתוך הצלחת כדי לצאת ידי חובה ובכך להימנע מברכת העץ או האדמה | בסיום הטיש חולקו לאלפי החסידים ערכות אישיות בפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, אשר זכו לברכתו המיוחדת של הרבי (חסידים)
האדמו"ר מזוטשקא אמסנא ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט, כשהוא לבוש בבגדי שבת כמנהג אדמו"רי השושלת המקפידים על לבוש שבתי ביום זה | שולחן המזרח עוטר לא רק בפירות האילן, אלא גם בבקבוקי בירה שהוגשו לזכר ה'שעורה' משבעת המינים, לצד דגן, תירוש ומיני מטעמים נוספים שסימלו את שפעת השדה (חסידים)
האדמו"ר מדעעש ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט, בהיכל בית מדרשו בבני ברק | במהלך הטיש הוגשו לשולחן המזרח מבחר פירות משובחים מארץ הקודש, כאשר קודם שטעם האדמו"ר מהפירות, בדק המשב"ק בדיקה קפדנית כנהוג בחצרות חסידים, להישמר מנדנוד קל של חשש חרקים ותולעים | בהמשך נשא האדמו"ר דברות קודש במעלת קדושת היום | צפו בתיעוד המרהיב מהטיש המרומם (חסידים)
האדמו"ר מנאראל, זקן אדמו"רי בני ברק, ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט בקרב קהל חסידיו | רגע מיוחד נרשם בעת הברכה על הפירות, כאשר כמנהג בעלי הסגולה בירך האדמו"ר תחילה על מרקחת אתרוגים מיוחדת, שנרקחה מאתרוגי הברכה עליהם בירכו הוא ובניו בימי חג הסוכות האחרון | לאחר מכן המשיך האדמו"ר בברכה על שאר פירות האילן וחילק 'שיריים' מלא חופניים לכל קהל החסידים במאור פנים (חסידים)
בשל עבודות ההריסה והבנייה המאסיביות של בית המדרש המרכזי, העתיק אמש האדמו"ר מאלכסנדר את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט אל האודיטוריום העירוני ברחוב ירושלים בבני ברק | אורח הכבוד בטיש היה חתנו של האדמו"ר, האדמו"ר מאונגוואר בורו פארק, שהגיע להשתתף בסעודה בצל חותנו הגדול | במהלך הטיש נשא האדמו"ר מדברות קודשו על צמיחת 'אילנא דחיי' מתוך הבניין החדש ההולך ונבנה (חסידים)
האדמו"ר מחוג חתם סופר ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט, בהיכל ישיבתו הרמה ברחוב מימון בבני ברק | כל השולחן היה גדוש ומלא בפירות נאים ומשובחים כמנהג היום, כאשר במהלך הטיש עודד האדמו"ר את השירה והזמרה בעוז ובתעצומות, תוך שהוא משרה אווירה של התעלות ושמחה בקרב קהל החסידים והתלמידים שגדשו את ההיכל (חסידים)
עם פרסום הבשורה המרה על הסתלקותו בפתע פתאום של כ"ק האדמו"ר המהרי"ד מלעלוב זי"ע, ביטל אחיינו, המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, את עריכת הטיש ההמוני שתוכנן לרגל ט"ו בשבט בעיר הקודש ירושלים | חלף זאת, ערך את שולחנו הטהור במתכונת מצומצמת וקצרה בתחילת הלילה בעיר בני ברק | במהלך הטיש, העלה המשפיע בקול חנוק זיכרונות הוד מדודו הגדול זצ"ל | מיד לאחר הטיש, מיהר רבי אלימלך לעיר הקודש ירושלים כדי לחלוק כבוד אחרון לדודו שהסתלק לבית עולמו (חסידים)
