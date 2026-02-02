בהיכל הגדול פֵּירוֹתֶיךָ מְתוּקִין | מאות חסידים בטיש של הרבי מזוטשקא לרגל ט"ו בשבט בהיכל הטישים הגדול במרכז חסידות זוטשקא, ערך אמש האדמו"ר מזוטשקא את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט | בסיום הטיש חילק האדמו"ר מפירות האילן לחסידים הרבים שגדשו את ההיכל (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:33