חרדים נופשים במרינה בהרצליה | המחשה ( צילום: יהודה ג )

בעקבות הסערה הציבורית שפרצה סביב מכרז עיריית הרצליה להפעלת פוד-טראקים המחייב פעילות בשבת קודש, הודיע הבוקר (שלישי) יו"ר ועדת הפניות הציבור ח"כ אושר שקלים כי יקיים דיון דחוף בנושא. המכרז, שמדיר למעשה את כל שומרי השבת מלהתמודד, עורר גל ביקורת חריף מצד הציבור החרדי והדתי.

כזכור, עיריית הרצליה פרסמה מכרז להפעלת משאיות מזון מהיר בפארקים העירוניים, כאשר בין תנאי המכרז מופיעה דרישה מחייבת לפעילות שבעה ימים בשבוע - כולל בשבת קודש. דרישה זו מונעת משומרי מצוות להתמודד במכרז, ובנוסף מונעת מהמקומות לקבל תעודת כשרות מכל גוף כשרותי.

חה"כ אושר שקלים ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

"מדינת ישראל לא תאפשר אפליה" מתקרב בלילה, שופך חומר מבקבוק פלסטיק על הרכב ובורח | התיעוד נחשף קובי אטינגר | 16:25 בעקבות הפרסום הראשון בכיכר השבת, פנו תושבים רבים לארגון זכויות האדם בצלמו הפועל למען זכויות הציבור הדתי והמסורתי. הארגון פנה באופן מידי לעיריית הרצליה בדרישה לבטל את המכרז המפלה, אך העירייה סרבה. גם הצעה לסדר שהגיש חבר המועצה רפי קדושים נדחתה, כאשר העירייה טענה שהיא "גאה להיות מגדלור ליברלי". ראש העיר הרצליה יריב פישר טען כי לשומרי שבת קיימת אפשרות להשתתף במכרז במסלול שני - מסלול המיועד למי שמוכר מוצרים מיוחדים כמו ריבות וגבינות יום אחד בשבוע בלבד, כהשלמת הכנסה ולא כמקור פרנסה עיקרי. טענה זו נתפסת בעיני רבים כניסיון לעקוף את הבעייתיות המהותית של המכרז.

הרצליה, פיתוח, צילום מהאויר ( צילום: מאת Lev.Tsimbler - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39215589 )

"לא יוכל לפרנס את משפחתו בכבוד"

שי גליק, מנכ"ל ארגון בצלמו, מסר בתגובה: "אני מודה לידידי יו"ר הוועדה ח"כ אושר שקלים שהבין את חשיבות הדבר ומכנס דיון דחוף בנושא. לא ייתכן שבמדינת ישראל מדינת היהודים מי שירצה לשמור שבת יודר ממכרזים עירוניים ולא יוכל לפרנס את משפחתו בכבוד".

גליק הוסיף: "אנחנו בטוחים שהכנסת תקבע שמדובר במכרז מפלה ולא חוקי ועליו להתבטל בהקדם האפשרי. אני מודה גם לחבר המועצה רפי קדושים שנלחם בתוך העירייה לביטול המכרז המפלה".

המכרז מעורר שאלות קשות בנוגע לאפליה בתעסוקה על רקע דתי. משמעות המכרז היא הדרה מוחלטת של ציבור שומרי השבת ושומרי הכשרות, שכן מקומות הפתוחים בשבת אינם זכאים לקבל תעודת כשרות מהרבנות הראשית או מכל גוף כשרותי אחר. כך נמנע מהציבור הדתי והמסורתי בעיר ליהנות משירותים בנכסים השייכים לכלל הציבור.

הדיון בוועדת הפניות הציבור צפוי להתקיים בשבוע הקרוב, ויבחן את השלכות המכרז על זכויות הציבור הדתי והמסורתי בישראל. יצוין כי זהו מקרה ראשון מסוגו בו עירייה בישראל מחייבה באופן מפורש פעילות בשבת כתנאי להשתתפות במכרז עירוני.