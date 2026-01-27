חרדים נופשים במרינה בהרצליה | המחשה ( צילום: יהודה ג )

סערה ציבורית פרצה בעקבות מכרז שמקדמת עיריית הרצליה להפעלת פוד-טראקים בפארקים העירוניים, כאשר בין תנאי המכרז מופיעה דרישה מחייבת לפעילות בשבת קודש. הדרישה, שמונעת מבעלי עסקים שומרי מצוות להתמודד במכרז, עוררה גל ביקורת חריפה מצד גורמים בציבור החרדי והדתי.

על פי הפרסומים, תנאי המכרז קובעים כי על המפעילים לספק שירות בכל ימות השבוע, כולל בשבת קודש. דרישה זו למעשה מדירה את כל אלו המבקשים לשמור על השבת מלהתמודד במכרז, ובנוסף מונעת מהמקומות לקבל תעודת כשרות - ובכך נמנע מהציבור הדתי והמסורתי בעיר ליהנות משירותים בנכסים השייכים לכלל הציבור. "אנשים דתיים לא רצויים בעיר" שי גליק, מנכ"ל ארגון 'בצלמו', תקף בחריפות את המהלך: "לראשונה עירייה בישראל אומרת דה-פקטו: דתיים וחרדים לא רצויים כאן. זהו מכרז לא חוקי, מפלה וקיצוני שמדיר אנשים שרוצים לפרנס את משפחתם בכבוד בלי למכור את ערכיהם". הספארי ברמת גן עובר דירה לאחר יותר מ-50 שנה: זה המקום החדש משה בשן | 15:14 גליק הודיע כי יפנה לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה וידרוש דיון דחוף בוועדת הפנים. הדרישה להפעלה בשבת מעוררת שאלות קשות בנוגע לאפליה בתעסוקה על רקע דתי. בעוד שבמדינות מערביות רבות קיימת הגנה חוקית על זכותם של עובדים לשמור על יום המנוחה הדתי שלהם, הרי שבמקרה זה העירייה עצמה היא זו שקובעת תנאי המונעים מאזרחים שומרי מצוות להתפרנס. "סיפורים שהכרנו מהגלות" ח"כ מאיר פורוש, שהזדעזע מהדיווח, מסר בתגובה: "בלתי מתקבל על הדעת שבמדינה יהודית יחייבו חילול שבת כתנאי לעבודה. אלו סיפורים שהכרנו מהגלות לפני מאות שנים. אני קורא לעיריית הרצליה להתעשת ולשנות את המכרז המביש הזה". דבריו של ח"כ פורוש משקפים את תחושת הפגיעה העמוקה בקרב הציבור החרדי והדתי, שרואה בדרישה זו חזרה לתקופות אפלות בהן יהודים נאלצו לבחור בין פרנסתם לבין שמירת המצוות. במדינה יהודית, טוענים המבקרים, אין זה מתקבל על הדעת שרשות ציבורית תכתיב תנאים שמונעים משומרי מצוות להתפרנס.

הרצליה, פיתוח, צילום מהאויר ( צילום: מאת Lev.Tsimbler - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39215589 )

סערה פוליטית בזירה המקומית

גם בזירה המקומית הרוחות לוהטות. יו"ר סיעת הליכוד, רפי קדושים, תקף את ראש העיר יריב פישר: "בדיבורים הוא מדבר אחדות, במעשים הוא זורע פילוג. האפליה הזו מצטרפת לאירועים נוספים שנקבעו בכוונה לשבת". קדושים לא חסך בביקורת גם כלפי השותפים הקואליציוניים: "כל זה קורה בשיתוף פעולה של ש"ס והבית היהודי – וזה הביזיון הכי גדול".

הביקורת הפוליטית חושפת מתח עמוק יותר בתוך הקואליציה המקומית בהרצליה. השאלה המתעוררת היא כיצד נציגי המפלגות הדתיות בעירייה מאפשרים קידום מכרז שכזה, וזאת בעוד הם אמורים לייצג את האינטרסים של הציבור הדתי והמסורתי בעיר.

המקרה בהרצליה מצטרף לשורה של מקרים בהם עיריות בישראל מקדמות מדיניות הפוגעת בשמירת השבת, אך הוא בולט בכך שהפעם מדובר בדרישה מפורשת לחילול שבת כתנאי להשתתפות במכרז ציבורי. השאלה המשפטית והערכית שמתעוררת היא האם רשות ציבורית רשאית להציב תנאים המפלים על בסיס דתי, ובפרט כאשר מדובר בנכסים ציבוריים המיועדים לשרת את כלל האוכלוסייה.

מעיריית הרצליה נמסר: "הרצליה היא עיר ליברלית, הדוגלת ב'חיה ותן לחיות'. במסגרת זו, חלק ממוסדות העיר - דוגמת הספריה העירונית ומגרשי ואולמות הספורט - פתוחים בשבת וכן מופעל שירות 'נעים בסופ"ש'. כל זאת, לצד התחשבות והידברות עם התושבים הדתיים ושומרי המסורת"

"הרצליה תמשיך לטפח צביון ליברלי העולה בקנה אחד עם אופי העיר ודפוסי הבילוי של תושביה. לא בכדי הרצליה נחשבת למגדלור הליברלי בישראל כולה. אנחנו גאים בכך ונמשיך לפעול לאור ערכים של חופש וליברליזם"

"יצוין, כי המכרז הנ"ל גובש לאחר תהליך סדור שכלל בחינת תנאי השטח, מענה לבקשות וצרכי התושבים והתאמת השירות לאופי השימוש בפארקים ובמרחב הציבורי. הפוד־טראקים ומיקומיהם נבחרו במטרה להרחיב את היצע הבילוי והפנאי בעיר, תוך איזון והתחשבות במגוון האוכלוסיות"

עוד הוזכר בתגובת העיריה: "למותר לציין, כי רק שליש מהפודטראקים הכלולים במכרז נדרשים לפעול גם בסופי שבוע, וזאת במיקומים שכאמור נבחרו בקפידה. יתר הפודטראקים אינם מחויבים לפעילות בשבת, ולכן אין כל מניעה מבעלי עסקים שומרי שבת להתמודד במכרז"

לסיום נמסר: "הרצליה היא עיר פלורליסטית, ליברלית וסובלנית, המממשת ערכים אלה כלפי כלל האוכלוסיות הנפלאות המרכיבות את ציבור תושבי העיר".