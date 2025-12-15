העלייה בשנאה והחשש מחקיינים: הצעדים של ישראל להגברת הביטחון

יממה לאחר הטבח הנורא באירוע החנוכה באוסטרליה והעלייה בשנאה לישראל, הערב (שני) דווח ישראל ביקשה ממדינות בעולם, בדגש על מדינות אירופיות, לתגבר את אבטחת אירועי חג החנוכה מחשש למעשי חקיינות לפיגוע באוסטרליה.

על פי הדיווח בכאן חדשות, גורמי ביטחון סבורים כי הימים הקרובים, שבהם יתקיימו אירועים ציבוריים לרגל החג כמו גם אירועים נוצריים ואירועים לציון השנה האזרחית החדשה, עלולים להוות יעד למפגעים פוטנציאליים.

מוקדם יותר דווח ב-ynet, כי נציגויות ישראל בעולם הונחו להימנע במהלך השבוע הקרוב מאירועי הדלקת נרות במתחמים פתוחים מחשש למתקפות נוסח זו שבוצעה באוסטרליה. אתמול פרסם המטה ללוחמה בטרור הודעה הקוראת לישראלים להימנע מלהגיע לאירועים המוניים לא מאובטחים, כולל בבתי חב"ד.

במקביל, באגף המבצעים של צה״ל מחדדים את הנחיות הבטיחות לחיילים בתפקיד ושלא בתפקיד השוהים בחוץ לארץ.

על פי דיווח של דורון קדוש, בהנחיות לחיילים נכתב: "יש להימנע מחשיפתך כמשרת צה"ל בחו"ל. יש להימנע משיחה בנושאי צה"ל ככלל, ובנושאים מסווגים בפרט. נדרשת לגלות ערנות יתרה בהקשר הביטחון האישי במהלך השהייה בחו"ל".

עוד נכתב כי לאור העלייה באירועי האנטישמיות והאירועים האחרונים בקרב הקהילה היהודית, "יש להגביר ערנות במרחב האזרחי ולהתרחק מהפגנות בעד ונגד ישראל. אין ליצור חתימה רשתית או תקשורתית בעת השהייה בחו"ל. על כל אירוע חריג יש לדווח למפקדים בהתאם".