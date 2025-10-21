תוכנית 'דבר ראשון' היום (שלישי), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בכותרות:

הדרמה סביב ביטול מעמדם החוקי של בחורי הישיבות בישראל מעלה חששות כבדים לגבי עתיד המימון של מוסדות התורה. על פי נתונים רשמיים, כרבע עד שליש מתקציבי הישיבות המרכזיות בישראל תלויים בתמיכה ממשלתית, והקיצוץ הצפוי עלול להגיע לסכומים של בין 250 ל-500 מיליון ש"ח בשנה, ואולי אף יותר. בין המוסדות המושפעים: ישיבת מיר: תקציבה השנתי עומד על כ-200 מיליון ש"ח, כאשר כ-50 מיליון ש"ח (כרבע) מגיעים מהמדינה. למה יש ישיבות שמקבלות יותר או פחות והחרדים שיפגעו פעמיים.

גבורתו של איש כיתת הכוננות:

בבוקר ה-7 באוקטובר, טל חיימי ז"ל, חבר כיתת הכוננות בקיבוץ ניר יצחק, יצא לקרב הרואי מול עשרות מחבלים. לצדו נלחם טל, שהקריב את חייו בקרב ונחטף לעזה, וכך גם ליאור רודאיף ז"ל, שעדיין מוחזק בשבי. משפחתו של טל האמינה תחילה שהוא בחיים, אך לאחר חודשיים התקבלה הבשורה המרה כי נפל ונחטף כשהוא כבר אינו בחיים. ההחלטה לקיים לו הלוויה התבססה על מציאת קסדה בשטח.

חשד למעשה מזעזע: שורדת שואה נקברה בחצר?

מאינה טולסטיקוב, בת 93, שורדת גטו מינסק נפטרה ככל הנראה באפריל 2024. בתה ובן זוגה חשודים שקברו את גופתה בחצר ביתם כדי להמשיך לקבל את קצבאותיה. לאחר דיווחים סותרים מאחותה של הבת, היחידה המיוחדת ללוחמה בפשיעה פרצה לביתם בכרמיאל. הבית, שהיה מלא קורי עכביש וחלונותיו אטומים, העלה חשדות כבדים.

רץ ברשת בסימן טבע: נחש מים מטורף בכינרת ובעולם, תצפית נדירה של דולפין וילסון, הצצה למערבולת העוצמתית המכונה חור השטן, עימותים בין תנינים לבני אדם ומרדף בין חזיר בר לכלבים של השומרים מודיעין עילית.