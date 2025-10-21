כיכר השבת
אירוע ראשון בגיזרה

מה קורה כשחוצים את הקו הצהוב? צה"ל מדגים בשטח

חשוד פלסטיני חצה את "הקו הצהוב" בצפון הרצועה ונוטרל בירי צה"ל. הקו הצהוב מסמן גבול בין אזורי ביטחון לאזורים מסוכנים ברצועה. לא דווח על נפגעים בקרב החיילים (צבא)

סימון הקו הצהוב ברצועה (צילום: דובר צה"ל )

כחלק מהיערכות ליישום הסכם הפסקת האש ב, הוחל בשבועות האחרונים סימון "הקו הצהוב" בשטחי הרצועה. הקו, שמסומן על גבי בטונדות ועליהן עמודים בגובה 3.5 מטרים בצבע צהוב בולט, נועד ליצור גבול ברור בין אזורים מוגדרים כבטוחים יחסית לבין אזורים שמסומנים כאדומים – אזורי לחימה מסוכנים.

הקו הצהוב ממוקם במרחקים של כ-200 מטר בין סימון לסימון, ומשמש כאמצעי ויזואלי הן לתושבים והן לכוחות הצבאיים הפועלים במקום. מטרתו היא להבטיח שמירה על סדר השטח ולמנוע תקריות בטיחותיות, תוך מתן אזהרה מיידית לכל מי שמנסה לחצות את הגבול המדובר.

בלילה האחרון, בין שני לשלישי, נרשם האירוע הראשון הקשור ישירות ל"קו הצהוב": חשוד פלסטיני חצה את הקו בצפון הרצועה והתקרב לעבר כוח צה"ל שפעל באזור. הכוחות קראו לו לעצור, אך כאשר הוא לא ציית להנחיות, הוא נוטרל באמצעות ירי. ממלכת צה"ל נמסר כי לא היו נפגעים בקרב הכוחות.

דובר צה"ל מסר כי הקו הצהוב אינו רק סימון ויזואלי, אלא קו חייץ מבצעי לכל דבר. חצייתו עלולה להוביל לתגובה מיידית, ומהווה חלק מהיערכות צה"ל לשלב שבין סיום קרבות עזים לבין רגיעה מוחלטת ברצועה, כל עוד שלטון חמאס טרם פורק באופן מלא.

הקו הצהוב מהווה נדבך מרכזי בהגברת ההרתעה והבקרה בשטח, ומבטיח שמירה על הגבולות בין אזורים שנחשבים למסוכנים לבין אזורים בהם ניתן לפעול באופן מוגבל ובטוח יותר.

