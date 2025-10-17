במהלך השבוע האחרון, פעלו כוחות צה"ל ביהודה ושומרון בעשרות כפרים במבצעים שונים לסיכול טרור.

לצד המבצעים, ביצעו הכוחות שיחות אזהרה לכלל המחבלים ששוחררו מבתי הכלא ומשפחותיהם, ופעלו למניעת תהלוכות וגילויי שמחה. תהלוכות מחבלים חמושים ותליית דגלי ארגוני טרור נענו בפעולה מיידית של הכוחות להסרתם.

כוחות מחטיבת אפרים פעלו בכפר עתיל ועצרו חוליית מחבלים אשר עסקה בייצור מטענים. במסגרת הפעילות, איתרו והחרימו מטען וחומר נפץ אשר הושמדו על ידי חבלנים.

בענבתא איתרו והחרימו חומרים להכנת מטענים.

בטולכרם ובכפר בודרוס שבחטיבת בנימין, כמו גם בדורא שבחטיבת יהודה אותרו והוחרמו דגלים של חמאס.

באכתבא, בית לחם ובמרחב הביתות שבחטיבות אפרים, עציון ושומרון איתרו הכוחות תשעה נשקים מסוג M16, M4, אקדחים, רובי ציד ואמצעי לחימה נוספים.