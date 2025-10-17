במהלך השבוע האחרון, פעלו כוחות צה"ל ביהודה ושומרון בעשרות כפרים במבצעים שונים לסיכול טרור.
לצד המבצעים, ביצעו הכוחות שיחות אזהרה לכלל המחבלים ששוחררו מבתי הכלא ומשפחותיהם, ופעלו למניעת תהלוכות וגילויי שמחה. תהלוכות מחבלים חמושים ותליית דגלי ארגוני טרור נענו בפעולה מיידית של הכוחות להסרתם.
כוחות מחטיבת אפרים פעלו בכפר עתיל ועצרו חוליית מחבלים אשר עסקה בייצור מטענים. במסגרת הפעילות, איתרו והחרימו מטען וחומר נפץ אשר הושמדו על ידי חבלנים.
בענבתא איתרו והחרימו חומרים להכנת מטענים.
בטולכרם ובכפר בודרוס שבחטיבת בנימין, כמו גם בדורא שבחטיבת יהודה אותרו והוחרמו דגלים של חמאס.
באכתבא, בית לחם ובמרחב הביתות שבחטיבות אפרים, עציון ושומרון איתרו הכוחות תשעה נשקים מסוג M16, M4, אקדחים, רובי ציד ואמצעי לחימה נוספים.
בג'נין ובקבאטיה שבחטיבת מנשה חוסלו שני מחבלים במהלך השבוע.
בחטיבת יהודה, הובלו לתחקור עשרות חשודים בשני מבצעים גדודיים.
בחטיבת בנימין, פעלו הכוחות למעצר של תשעה מבוקשים, ביניהם פעילי חמאס וחשודים בעיסוק מטענים.
כוחות מחטיבת שומרון השמידו מחרטה לייצור ששימשה לייצור אמצעי לחימה, ויצאו למבצע חטיבתי לסיכול טרור בכפר קדום.
הנשקים שהוחרמו והמבוקשים שנעצרו הועברו להמשך טיפול משטרת מחוז ש"י ושב"כ.
