אחרי יותר משנתיים בשבי

זוהה החלל החטוף רס"ם טל חיימי ז"ל, מפקד כיתת הכוננות שנלחם בגבורה עד הרגע האחרון

לאחר הליך זיהוי לילי, הודיע צה"ל כי גופתו של רס"ם טל חיימי מקיבוץ ניר יצחק, שנפל ונחטף ב-7 באוקטובר, הושבה לישראל וזוהתה. משפחתו עודכנה על ידי נציגי הצבא (צבא)

הגעת הארון לאבו כביר (צילום: דוברות המשטרה)

לאחר הליך זיהוי במרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי למשפחתו של רס"ם טל חיימי ז"ל כי יקירם הושב לישראל וזיהויו הושלם.

ארונו של חיימי ז"ל (צילום: דובר צה"ל)

ממשרד ראש הממשלה נמסר כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה"ל למשפחתו של החטוף רס"ם טל חיימי ז"ל, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו.

"ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת חיימי ושל כל משפחות החטופים החללים. הממשלה וכלל מערך השו"נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם".

"ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את החטופים החללים כולם, עד האחרון שבהם. יהי זכרו ברוך".

החלל החטוף טל חיימי ז"ל (צילום: דובר צה"ל)

רס"ם טל חיימי, בן 41, שימש מפקד כיתת הכוננות של קיבוץ ניר יצחק. בבוקר ה-7 באוקטובר, כשהחלה מתקפת הטרור הרצחנית, יצא יחד עם חבריו להגן על שער הקיבוץ מפני עשרות מחבלים שחדרו מעזה. במשך שעות ארוכות לחמו בגבורה, אך במהלך הקרב חיימי נפל ונחטף לשטח הרצועה.

לפי המידע שבידי מערכת הביטחון, חיימי נהרג בקרב, וגופתו נלקחה על ידי מחבלי חמאס. ב-13 בדצמבר 2023 נקבע מותו רשמית.

זמיר חיימי, דודו של החלל החטוף טל חיימי שהושב לקבורה, התראיין הבוקר בכאן רשת ב' והביע את הערכתו לגבורתו של טל ז"ל

"הוא וחברי כיתת הכוננות נלחמו כמו אריות בקיבוץ ניר יצחק, כשאף אחד לא הגיע", סיפר

