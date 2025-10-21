לאחר הליך זיהוי במרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה"ל למשפחתו של רס"ם טל חיימי ז"ל כי יקירם הושב לישראל וזיהויו הושלם.

ממשרד ראש הממשלה נמסר כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה"ל למשפחתו של החטוף רס"ם טל חיימי ז"ל, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו.

"ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת חיימי ושל כל משפחות החטופים החללים. הממשלה וכלל מערך השו"נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם".

"ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את החטופים החללים כולם, עד האחרון שבהם. יהי זכרו ברוך".