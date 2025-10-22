ארגון חסד הקפיץ לשווא את השכונה החרדית; ילדה הותקפה באכזריות

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
דרמת מעצרים חריפה במגזר החרדי: המשטרה הצבאית פשטה על מספר בתים של בחורי ישיבות, חלקם שוחררו, חלקם נשלחו למאסר. הכנסת אישרה בקריאה טרומית חוק ריבונות ביהודה ושומרון - הצבעה צמודה, אדלשטיין הצביע בעד, נתניהו ביקש למשוך את ההצעה. תינוק נמצא ברחוב מונסי עם פתק באידיש. סגן נשיא ארה"ב ג׳יי די ואנס נפגש עם נתניהו והרצוג, קרא לפירוק חמאס ושיקום עזה, והדגיש ברית אסטרטגית עם ישראל. דרמה במשפט נתניהו: חוקר חרג מהמנדט שניתן לו, ח״כ סעדה כינה את האירוע "רעידת אדמה". סדרת מהומות אלימות בדבלין בעקבות תקיפת ילדה במלון מהגרים, הפגנות, הצתות עימותים עם שוטרים, האירועים מציפים את בעיית המהגרים באירופה. מלחמת רוסיה אוקראינה נמשכת: תקיפות כטב״מים באזור קווקז הרוסי, פגיעה במשאיות ותשתיות, הסלמה צבאית משמעותית.
כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...
