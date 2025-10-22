כיכר השבת
ארגון חסד הקפיץ לשווא את השכונה החרדית; ילדה הותקפה באכזריות

דרמה ברמת גן - בחור הישיבה נעצר בשבעה על אביו | נגד נתניהו - מליאת הכנסת אישרה את חוק החלת הריבונות בקריאה טרומית | תינוק יהודי נטוש התגלה כגימיק מרושע | חוקר בתיקי נתניהו מודה - חרגתי מסמכותי | באירלנד - ילדה הותקפה על ידי מהגר והציבור מצית את הרחובות | מלחמת רוסיה אוקראינה - נמשכות המתקפות ההדדיות | אחרי התחזית תיעוד קיצוני יומי | צפו ( היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • דרמת מעצרים חריפה במגזר החרדי: הצבאית פשטה על מספר בתים של בחורי ישיבות, חלקם שוחררו, חלקם נשלחו למאסר.
  • הכנסת אישרה בקריאה טרומית חוק ריבונות ביהודה ושומרון - הצבעה צמודה, אדלשטיין הצביע בעד, נתניהו ביקש למשוך את ההצעה.
  • תינוק נמצא ברחוב מונסי עם פתק באידיש.
  • סגן נשיא ארה"ב ג׳יי די ואנס נפגש עם נתניהו והרצוג, קרא לפירוק ושיקום עזה, והדגיש ברית אסטרטגית עם ישראל.
  • דרמה במשפט נתניהו: חוקר חרג מהמנדט שניתן לו, ח״כ סעדה כינה את האירוע "רעידת אדמה".
  • סדרת מהומות אלימות בדבלין בעקבות תקיפת ילדה במלון מהגרים, הפגנות, הצתות עימותים עם שוטרים, האירועים מציפים את בעיית המהגרים באירופה.
  • מלחמת רוסיה אוקראינה נמשכת: תקיפות כטב״מים באזור קווקז הרוסי, פגיעה במשאיות ותשתיות, הסלמה צבאית משמעותית.

    • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

