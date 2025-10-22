בהלה בירושלים: תושבים דיווחו על ניסיון חטיפה, זה מה שהתברר

רכב שנסע בצפון ירושלים היום (רביעי) עורר בהלה גדולה בקרב כוחות הביטחון, בעקבות מה שנראה לכאורה כניסיון חטיפה. כך דווח הערב בערוץ I24NEWS.

לפי הדיווח, של ינון שלום יתח, הכל החל לאחר שבמערכת הביטחון התקבל דיווח על אודות חשד לניסיון חטיפה בצפון ירושלים.

הדיווח הגיע לאחר שהיו מי שזיהו רכב נוסע בעיר כשבמושבו האחורי אדם כפות עם עיניים מכוסות ובניגוד לרצונו.

כצפוי, הדיווח הקפיץ את כוחות הביטחון. כוחות כוננות גדולים מרחבי יהודה ושומרון פתחו בסריקות נרחבות וחסימת כבישים באזור ירושלים במטרה לאתר את הרכב ולהבטיח שלא מדובר בחטיפה לאומנית.

זה מה שאמרה שרה נתניהו לשרים שסרבו לחתום על מכתב החנינה לבעלה יאיר טוקר | 21:00

כעבור זמן מה התברר שלא מדובר בחטיפה אלא בהסעת אסיר על ידי שני חיילי מילואים, שהחליטו לעשות זאת בלבוש אזרחי וברכבם הפרטי מבלי ליידע את גורמי הביטחון - מה שייצר את הרושם המוטה.

דיווחים על ניסיונות חטיפה שמתבררים כדיווחי שווא אינם נדירים. מעת לעת מתקבלים דיווחים כאלה במערכות הביטחון.

בשנתיים האחרונות, אחרי חטיפת מאות האזרחים בבוקר שמחת תורה מעוטף עזה, עלתה החרדה בציבור מפני חטיפה, וכל דבר שעלול להתפרש כניסיון חטיפה גורם לדיווחים בהולים.

בתקופה האחרונה שורר חשש מפני ניסיונות של גורמי טרור, מבושמים מהצלחתם השטנית בעזה, לגרום לחטיפות נוספות - בין היתר באזור יהודה ושומרון. זה בין היתר מה שגרם ככל הנראה לדיווחים הבהולים היום.