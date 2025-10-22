מחבלי ורוצחי חמאס ( צילום: אלי /פלאש 90 )

חוזרים לשלוט: במערכת הביטחון בישראל חששו מפני צעד שכזה אף הוא אכן קרה, ועל פי גורמים בצה"ל ארגון הטרור חמאס החל לשלוט בחזרה ברצועת עזה, כך פורסם הערב (רביעי) בחדשות 13.

על פי הדיווח של העיתונאית מוריה אסרף, חמאס החל לבסס את השליטה מחדש בשטח הרצועה, ואף חזר לנהל ולשלוט במגוון תחומים בעזה, ברמה האזרחית וגם בגזרה המשילותית. עוד דווח כי ארגון הטרור, החל לגובות מיסים מתושבים, החל להחזיר לפעולה את השירותיים העירוניים, ובנוסף החל בחיסול החמולות הפעולות נגדו. בשל כך בדרג הביטחוני העבירו מסרים לדרג המדיני כי ישראל חייבת להתקדם לשלב השני בהסכם, כדי להביא למיגור סופי של שלטון החמאס.

נתניהו וסגן הנשיא ( צילום: קובי גדעון/ לע״מ )

מוקדם יותר דיוונו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר היום לג'יי די ואנס, סגנו של טראמפ הנמצא בביקור בארץ, כי מבחינת ישראל - כניסה של טורקים לעזה זה קו אדום. כך דווח הערב בערוץ 12.

לפי הדיווח, בשיחה בין השניים הועלו מספר מדינות שיכנסו לעזה וכן עלו נקודות נוספות שקשורות לחילופי הממשל ברצועה. עוד דווח מפי גורם מדיני כי התמונות של דגלי טורקיה ברצועה בימים האחרונים אינם של טורקים אלא של עזתים שפועלים תחת חסות עמותה טורקית.

בסיומה של השיחה עם ואנס נשא נתניהו הצהרה משותפת עם סגן נשיא ארצות הברית בלשכת ראש הממשלה בירושלים. ״לפני ימים אחדים היה לנו ביקור היסטורי של הנשיא טראמפ שיחקק בדברי ימי האומה שלנו. יש לנו את הכבוד לארח היום את סגן הנשיא ג'יי. די. ואנס, ואני רוצה לומר לכם כמה דברים על כך", אמר נתניהו.

"ראשית, בשנה האחרונה הייתה לנו ברית ושותפות עם ארצות הברית שאין שניה לה. זה משנה את המזרח התיכון וגם את העולם. זה יוצר הזדמנויות לא רק לביטחון, אלא גם להרחבת השלום, דבר שאנו עובדים עליו במרץ רב. וזה פשוט דבר שאין שני לו.

"אני נמצא בסביבה לא מעט שנים. עבדתי עם ממשלים שונים בארצות הברית. אני מודה על השותפות והסיוע שקיבלנו, אבל מעולם לא היה דבר כזה, והנשיא טראמפ אמר זאת. זאת שותפות שמעולם לא הייתה בעבר", הוסיף נתניהו.