ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר היום (רביעי) לג'יי די ואנס, סגנו של טראמפ הנמצא בביקור בארץ, כי מבחינת ישראל - כניסה של טורקים לעזה זה קו אדום. כך דווח הערב בערוץ 12.

לפי הדיווח, בשיחה בין השניים הועלו מספר מדינות שיכנסו לעזה וכן עלו נקודות נוספות שקשורות לחילופי הממשל ברצועה. עוד דווח מפי גורם מדיני כי התמונות של דגלי טורקיה ברצועה בימים האחרונים אינם של טורקים אלא של עזתים שפועלים תחת חסות עמותה טורקית. בסיומה של השיחה עם ואנס נשא נתניהו הצהרה משותפת עם סגן נשיא ארצות הברית בלשכת ראש הממשלה בירושלים. ״לפני ימים אחדים היה לנו ביקור היסטורי של הנשיא טראמפ שיחקק בדברי ימי האומה שלנו. יש לנו את הכבוד לארח היום את סגן הנשיא ג'יי. די. ואנס, ואני רוצה לומר לכם כמה דברים על כך", אמר נתניהו. "ראשית, בשנה האחרונה הייתה לנו ברית ושותפות עם ארצות הברית שאין שניה לה. זה משנה את המזרח התיכון וגם את העולם. זה יוצר הזדמנויות לא רק לביטחון, אלא גם להרחבת השלום, דבר שאנו עובדים עליו במרץ רב. וזה פשוט דבר שאין שני לו. תגלית מדהימה בירושלים: התכתבות בין מלך אשור למלך יהודה מלפני 2,700 שנה דני שפיץ | 12:57 סגן הנשיא האמריקני הבהיר לנשיא הרצוג מה מטרת ביקורו בישראל | צפו יוסי נכטיגל | 14:43 "אני נמצא בסביבה לא מעט שנים. עבדתי עם ממשלים שונים בארצות הברית. אני מודה על השותפות והסיוע שקיבלנו, אבל מעולם לא היה דבר כזה, והנשיא טראמפ אמר זאת. זאת שותפות שמעולם לא הייתה בעבר.

"זה כולל מעגל קרוב הן בצד הישראלי והן בצד האמריקאי. הנשיא טראמפ יודע את מי הוא בוחר להיות חלק מהמעגל הזה. אחד החברים במעגל הזה הוא סגן הנשיא, וזאת בלשון המעטה. הייתה לנו הזדמנות לקבל החלטות במשותף בשותפות הדוקה ותוך אמון רב ואני התרשמתי. התרשמתי מהבהירות, החדות, הסולידריות שלך למען המטרה המשותפת שלנו וידידות כנה שראיתי גם בפגישות ועידה אך גם בפגישות פרטיות".

ראש הממשלה הוסיף: "וברוח זו, אני מברך אותך בחום לירושלים בימים גורליים אלה. אנחנו משנים את פני המזרח התיכון. והתכוונתי לומר: הבא את משפחתך "שנה הבאה בירושלים", אבל ברוך הבא השנה בירושלים, ידידנו הגדול, ג'יי. די. ואנס״.

דברי סגן נשיא ארה״ב, ג׳יי. די. ואנס אמר: ״תודה ראש הממשלה. תודה לכל הצוות על האירוח שלנו פה. כפי שאמר ראש הממשלה, אלה ימים גורליים ואנחנו נרגשים מאוד לשבת ולעבוד יחד על תוכנית השלום לעזה.

"יש לנו משימה מאוד קשה לפנינו, שהיא לפרק את חמאס מנשקו אבל לבנות מחדש את עזה; לשפר את חייהם של תושבי עזה אך גם להבטיח שחמאס לא מהווה עוד איום על ידידינו בישראל. זה לא קל. אני חושב שראש הממשלה יודע את זה כמו כל אחד אחר. אבל זה משהו שאנחנו מחויבים לו בממשל טראמפ".

הוא הוסיף: "אני חושב שגם ב-24 השעות האחרונות, היו לנו שיחות רבות טובות עם ידידינו בממשלת ישראל, אבל גם, למען האמת, עם ידידינו בעולם הערבי שמעוניינים למלא תפקיד חיובי מאוד בדבר הזה. לכן, אנחנו נמשיך לעבוד על זה".

לדבריו, לא ידעתי למה לצפות, בכנות. אני יודע שהנשיא היה פה שבוע שעבר כדי לקבל את פני החטופים הביתה ולחתום על ההסכם. שבוע לאחר מכן, יש עבודה רבה לעשות אבל אני מרגיש אופטימי לגבי המקום שבו אנו עומדים. תודה על השותפות שלך.

"תודה על הנכונות שלכם להמשיך לעבוד על זה. ואני חושב שאנחנו נעשה דברים נהדרים כאן. זה לא הולך להיות קל. אני יודע שיש אנשים בתקשורת שאני חושב שהם נגד ההצעה הזאת. אבל אני חושב שיש לנו הזדמנות לעשות משהו באמת היסטורי. אז נמשיך לעבוד על זה עם כל ידידינו בממשלת ישראל. תודה רבה על האירוח שלנו פה״.