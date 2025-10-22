כיכר השבת
במבצע ממוקד בבנימין

לוחמי דובדבן עצרו בג'ילזון מחבל שתכנן פיגוע – בזכות מידע משב"כ

במהלך מבצע משולב של לוחמי דובדבן במילואים, חטיבת בנימין ושב"כ, נעצר בתחילת השבוע מחבל במחנה הפליטים ג'ילזון שתכנן לבצע פיגוע. הכוח, בפיקוד המח"ט אל"ם ע', ניהל מצוד ממוקד שהסתיים במעצר ללא נפגעים (צבא)

לוחמי דובדבן בפעילות (צילום: דובר צה"ל)

במבצע מהיר וממוקד שנערך בתחילת השבוע, עצרו לוחמי יחידת דובדבן במילואים, בשיתוף חטיבת בנימין ושירות הביטחון הכללי, מחבל במחנה הפליטים ג'ילזון שתכנן לבצע פיגוע. לאחר מעצרו הועבר החשוד לחקירת גורמי הביטחון.

ה התרחש במסגרת פעילות חטיבתית רחבה שמנהלת חטיבת בנימין בתקופה האחרונה בכלל מחנות הפליטים באזור, וכוללת מעצרים, סריקות, איתור והשמדת אמצעי לחימה ומעבדות מטענים.

מיד עם קבלת מידע מודיעיני על כוונת המחבל לצאת לפיגוע, הוקם חפ"ק חטיבתי בראשות המח"ט אל"ם ע', שהוביל את הכוחות עד להשגת היעד.

לוחמי דובדבן (צילום: דובר צה"ל)

יחידת דובדבן במילואים, המבוססת על יוצאי היחידה הסדירה, מתמחה בלחימה מסוערבת ובפעילות חשאית בשטח בנוי וצפוף. בשבועות האחרונים פועלת היחידה באופן אינטנסיבי לסיכול טרור – ועצרה עשרות מחבלים, בהם מתכנני פיגועים וסוחרי אמל"ח, תוך שיתוף פעולה הדוק עם החטיבות המרחביות.

בשבוע שעבר פעלה החטיבה גם למניעת הפרות סדר סביב שחרור מחבלים במסגרת העסקה, תוך פירוק התקהלויות והסרת דגלי חמאס במרחב, והצליחה לשמור על שקט יחסי בשטח.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר