במבצע מהיר וממוקד שנערך בתחילת השבוע, עצרו לוחמי יחידת דובדבן במילואים, בשיתוף חטיבת בנימין ושירות הביטחון הכללי, מחבל במחנה הפליטים ג'ילזון שתכנן לבצע פיגוע. לאחר מעצרו הועבר החשוד לחקירת גורמי הביטחון.
המעצר התרחש במסגרת פעילות חטיבתית רחבה שמנהלת חטיבת בנימין בתקופה האחרונה בכלל מחנות הפליטים באזור, וכוללת מעצרים, סריקות, איתור והשמדת אמצעי לחימה ומעבדות מטענים.
מיד עם קבלת מידע מודיעיני על כוונת המחבל לצאת לפיגוע, הוקם חפ"ק חטיבתי בראשות המח"ט אל"ם ע', שהוביל את הכוחות עד להשגת היעד.
יחידת דובדבן במילואים, המבוססת על יוצאי היחידה הסדירה, מתמחה בלחימה מסוערבת ובפעילות חשאית בשטח בנוי וצפוף. בשבועות האחרונים פועלת היחידה באופן אינטנסיבי לסיכול טרור – ועצרה עשרות מחבלים, בהם מתכנני פיגועים וסוחרי אמל"ח, תוך שיתוף פעולה הדוק עם החטיבות המרחביות.
בשבוע שעבר פעלה החטיבה גם למניעת הפרות סדר סביב שחרור מחבלים במסגרת העסקה, תוך פירוק התקהלויות והסרת דגלי חמאס במרחב, והצליחה לשמור על שקט יחסי בשטח.
0 תגובות