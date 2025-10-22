במבצע מהיר וממוקד שנערך בתחילת השבוע, עצרו לוחמי יחידת דובדבן במילואים, בשיתוף חטיבת בנימין ושירות הביטחון הכללי, מחבל במחנה הפליטים ג'ילזון שתכנן לבצע פיגוע. לאחר מעצרו הועבר החשוד לחקירת גורמי הביטחון.

המעצר התרחש במסגרת פעילות חטיבתית רחבה שמנהלת חטיבת בנימין בתקופה האחרונה בכלל מחנות הפליטים באזור, וכוללת מעצרים, סריקות, איתור והשמדת אמצעי לחימה ומעבדות מטענים.

מיד עם קבלת מידע מודיעיני על כוונת המחבל לצאת לפיגוע, הוקם חפ"ק חטיבתי בראשות המח"ט אל"ם ע', שהוביל את הכוחות עד להשגת היעד.