טביעת החותם האשורי ( צילום: יולי שוורץ, רשות העתיקות )

הארכיאולוגיה בירושלים ממשיכה להפתיע: בחפירות שנערכו בסמוך לכותל המערבי ועיר דוד, התגלה ממצא זעיר ויוצא דופן – שבר חרס בן 2,700 שנה הנושא כתובת בכתב יתדות בשפה האכדית. זהו הממצא הכתוב האשורי היחיד מתקופת בית ראשון שנחשף עד כה בעיר, והוא מספק עדות ישירה לקשרים הרשמיים, ואף המתוחים, שהתנהלו בין ממלכת יהודה לבין האימפריה האשורית האדירה.

השבר הקטנטן, שגודלו 2.5 סנטימטרים בלבד, התגלה במהלך סינון רטוב של עפר, ועורר התלהבות רבה בקרב הצוותים. לדברי החוקרים, שבר זה היה ככל הנראה חלק מבולה מלכותית – טביעת חותם ששימשה לחתימת איגרת רשמית שנשלחה ישירות מחצר המלוכה האשורי. הניתוח המדעי של הכתובת מעיד כי המסמך עסק בנושא רגיש: עיכוב בתשלום מס או חובה שנדרשה ממלכת יהודה להעביר לאשור. האיגרת ציינה במפורש תאריך יעד (א' בחודש אב) והזכירה "קצין מרכבה", תואר המצביע על איש רם דרג שנשלח להעביר מסרים מטעם המלך האשורי. הבדיקות הראו כי הבולה לא יוצרה מחומרי גלם מקומיים. הרכב המינרלים שלה תואם את הגיאולוגיה של אזור אגן החידקל, שבו שכנו הערים המרכזיות של אשור, דוגמת נינווה. עובדה זו מחזקת את ההשערה כי המסמך נשלח לירושלים ממרחק רב, ושימש כאמצעי תיווך ישיר בין נציגי השלטון האשורי לשרי יהודה.

שבר החרס שהתגלה ( צילום: אמיל אלג'ם, רשות העתיקות )

ד"ר איילה זילברשטיין, מנהלת החפירה, מציינת כי התגלית מאששת את עומק השפעתה של אשור על ההתנהלות בעיר ועל מעמדה של שכונה חדשה שהתפתחה סמוך למקדש, ככל הנראה כמוקד לפעילות אישים רמי דרג.

החוקרים בוחנים כעת את האפשרות שהמסמך המלכותי נשלח בתקופת המלכים חזקיהו, מנשה או יאשיהו. קיים אף כיוון מחקר לפיו טביעת החותם עשויה לרמוז על מרד מיסים כדוגמת המרד המפורסם של חזקיהו, כפי שמתואר בתנ"ך.