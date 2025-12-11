מזג האוויר היום (חמישי) גשם מדי פעם מלווה בסופות רעמים ירד מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. בדרום הנגב ייתכן גשם קל. קיים חשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערבה. קיים חשש חמור להצפות לאורך מישור החוף ובשפלה. ייתכנו משבי רוח חזקים. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

הלילה: גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות ירד מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. קיים חשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערבה. קיים חשש להצפות לאורך מישור החוף ובשפלה.

בשירות המטאורולוגיה פרסמו את ה"אזהרה האדומה": "אזהרה אדומה על כמות משקעים משמעותית במישור החוף המרכזי והדרומי ובשפלה ב-11/12 מ-04 עד 22. כמות הגשם הצפויה 100 עד 150 מ"מ".

למה ניתן לצפות ב'אזהרה אדומה'

• חשש כבד לזרימה מסוכנת בנחלים, להתפתחות פתאומית של שיטפונות בזק עוצמתיים, להצטברות סחף על כבישים ואף לחסימת צירי תנועה לפרקי זמן ממושכים.

• חשש כבד לנזק לתשתיות תחבורה ואף להצפות נרחבות ולנזק למבנים ותשתיות, וכן להיווצרות תנאי נהיגה מסוכנים קיים חשש לחיי אדם.

כיצד מומלץ להתנהג

• יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם.

• יש לנהוג בזהירות יתרה, להישמע להוראות האחראים בשטח ולהימנע מלהיכנס לאפיקי נחלים, מחצייתם ברגל וברכב ומלינה בשטחים פתוחים באזורי הסכנה המועדים.

• בהגעה לכביש מוצף יש לעצור ולנהוג בהתאם לשילוט או הוראות הגופים האחראים בשטח.

• יש להימנע משימוש במעליות או להגיע רגלית למקומות הבנויים במפלס תת קרקעי.

על פי התחזית, מחר יום שישי, גשמים מקומיים יוסיפו לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. עד שעות הצהריים עדיין ייתכנו סופות רעמים יחידות ועדיין קיים חשש להצפות בעיקר במשור החוף המרכזי והדרומי ובשפלה, ולשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח.

משעות הצהריים הגשמים ייחלשו. הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שבת קודש, מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין יתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 9-15

תל אביב: 14-19

באר שבע: 12-19

חיפה: 15-17

טבריה: 13-17

צפת: 9-12

אילת: 15-20