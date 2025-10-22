כיכר השבת
מרבים שלום

לאחר המתקפה החריפה נגדו: המפגש של הראש"ל הגר"י יוסף עם ח"כ אדלשטיין

הראשון לציון הגר"י יוסף נפגש אמש עם ח"כ אדלשטיין והתייחס אליו בחביבות לאחר שבעבר יצא נגדו במתקפה חריפה בשל הקשיים שהערים על הסדרת מעמד תלמידי הישיבה (חרדים)

הראשון לציון וח"כ אדלשטיין, אמש (צילום: באדיבות המצלם)

הראשון לציון הגאון רבי נפגש אמש (שלישי) עם ח"כ יואל יולי אדלשטיין, שהודח מתפקידו כיו"ר ועדת חוץ וביטחון בשל הקשיים שהערים על חקיקת והסדרת מעמד תלמידי הישיבה.

הראש"ל וח"כ אדלשטיין נפגשו במהלך ניחום אבלים במעונו של הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן. אדלשטיין ניגש לרב שברכו בחביבות.

יצוין כי מדובר במפגש נדיר של מנהיג חרדי עם ח"כ אדלשטיין שמבחינת הקואליציה והסיעות החרדיות הוא האשם המרכזי לעובדה שעד ימים אלו טרם הוסדר מעמדם של תלמידי הישיבה.

כזכור, תקף בעבר את אדלשטיין בשל הקשיים שהערים על סוגיית חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבה.

בין היתר אמר הראש"ל: "אדלשטיין הזה, נשמתו תועבה. הוא היה אסיר ציון ובא לארץ. חבל שבא לארץ, היה נשאר שם".

"הוא עושה את כל הצרות לבני הישיבות. הכל זה הוא עושה. אדלשטיין ונתניהו, כל הימין הזה, זה ימין שקר. רשעים מרושעים", נשמע הרב מתבטא בשיעור שפורסם ב'קול ברמה'.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר