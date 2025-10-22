הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף נפגש אמש (שלישי) עם ח"כ יואל יולי אדלשטיין, שהודח מתפקידו כיו"ר ועדת חוץ וביטחון בשל הקשיים שהערים על חקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבה.

הראש"ל וח"כ אדלשטיין נפגשו במהלך ניחום אבלים במעונו של הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן. אדלשטיין ניגש לרב שברכו בחביבות.

יצוין כי מדובר במפגש נדיר של מנהיג חרדי עם ח"כ אדלשטיין שמבחינת הקואליציה והסיעות החרדיות הוא האשם המרכזי לעובדה שעד ימים אלו טרם הוסדר מעמדם של תלמידי הישיבה.

כזכור, הראשון לציון תקף בעבר את אדלשטיין בשל הקשיים שהערים על סוגיית חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבה.

בין היתר אמר הראש"ל: "אדלשטיין הזה, נשמתו תועבה. הוא היה אסיר ציון ובא לארץ. חבל שבא לארץ, היה נשאר שם".

"הוא עושה את כל הצרות לבני הישיבות. הכל זה הוא עושה. אדלשטיין ונתניהו, כל הימין הזה, זה ימין שקר. רשעים מרושעים", נשמע הרב מתבטא בשיעור שפורסם ב'קול ברמה'.