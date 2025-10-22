המשך מעצר בחורי הישיבות, בשל אי ההתייצבות ללשכת הגיוס, מעורר הדים בעולם הישיבות ובציבור החרדי. לאחר שחרורו של אחד העצורים, היתום, בעקבות לחצים - נותר במעצר תלמיד ישיבת 'עטרת שלמה', בראשות הגרש"ב סורוצקין, אריאל שמאי.

גורמים רשמיים בישיבה החליטו היום (רביעי) לצאת בקמפיין פרובוקטיבי ויוצא דופן לשחרורו, שבו השתמשו בקמפיין ששטף את המדינה בשנתיים האחרונות בקריאה לשחרור החטופים הנמצאים בעזה.

בישיבה השוו דה פקטו בין המקרים - ועוררו סערה וביקורת חריפה בציבור. בקמפיין שהשיקו היום נכתב בגדול, באותיות אדומות ולבנות, "מחזירים אותו לישיבה עכשיו!". בצד הקמפיין נכתב "עד החטוף האחרון" עם סמל החטופים הצהוב.

ב"מטה המשפחות" תקפו את השימוש בקמפיין החטופים ומסרו: "העיצוב הזה, שנולד מתוך כאב בלתי נתפס של משפחות שממתינות ליקיריהן בשבי, אינו צעצוע תעמולה ולא גימיק תקשורתי. מי שמנכס את הסמל הזה לצרכים פוליטיים מבזה את זכר הנרצחים, פוגע בחטופים שעדיין מוחזקים בעזה ומועל בכאב של משפחותיהם. המטה דורש מהמפרסמים להסיר מיד את הפרסומים המבזים ולחדול מהשימוש המחליא בדימוי, שהפך לסמל של טראומה לאומית ולא של מאבק פוליטי".

בתוך כך, מעצר בחור הישיבה צפוי להוביל להפגנות נרחבות. ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש הכריע היום כי כרגע רק הישיבה שממנה נעצר הבחור תצא לצאת למחאה על מעצר בחורי הישיבה, בתנאי שלא יגיעו לעימותים עם כוחות הביטחון.

ראש הישיבה הוסיף ואמר למי שהגיע למעונו, כי יתכן ובימים הקרובים תתקיים עצרת מחאה ענקית ברחובה של עיר. ל'כיכר השבת' נודע, כי בישיבת עטרת שלמה החליטו להישמע להוראת ראש הישיבה. האוטובוסים, שהיו אמורים להביא את בחורי הישיבה להתחיל את זמן חורף היום, הוסבו לכיוון כלא 10, שם קרוב לאלף בחורי הישיבה, יפגינו כנגד המעצר.

כפי שדווח בהרחבה מוקדם יותר היום, המשטרה הצבאית התפרצה הלילה לבית משפחת מחלוף בישוב אדם, והפכה את הבית, בניסיון לעצור את צעירי בני המשפחה - תלמידי ישיבות 'בית שמעיה' (בראשות הגר"ש אנגלנדר) ו'מבקשי פניך' (בראשות הגר"מ עמית).

תלמידי הישיבות בני משפחת מחלוף לא שהו באותה עת בבית, והמעצר נמנע. כזכור, שלשום נעצר תלמיד ישיבת אור החיים ביישוב אדם ע"י המשטרה הצבאית.

בסיעת 'דגל התורה', עדכנו בצהריים כי "חכ"י התנועה התכנסו הבוקר בעקבות מעצר בחורי הישיבות הקד' בעוון לימוד התורה, ביניהם גם מעצר הבחור באמצע ימי השבעה על אביו ז"ל.

"מדובר בעליית מדרגה מדאיגה והיא לא תעבור לסדר היום. ההשתוללות הזו בגיבוי היועמ"שית שחרטה על דגלה מלחמה בלומדי התורה בארץ הקודש, נועדה בין היתר כדי לטרפד את החוק להסדרת מעמדם שיובא בקרוב בס"ד".

ב'דגל התורה' הודיעו כי "נשאל את גדולי התורה שליט"א בדרכי הפעולה למול המעצרים הנבזיים הנ"ל ונפעל כהוראתם".