בלילה - האימאם קרא "בדם ואש נפדה את יפו״, בבוקר - הוא נעצר

בשעות הערב אמש (מוצאי שבת) התקיימה תהלוכה ביפו בהובלת אימאם בן 30 תושב יפו. במהלך התהלוכה נשמעו קריאות גזעניות שלפי המשטרה "עלולות לגרום להפרת הסדר ולפגיעה בשלום הציבור".

בנוסף, בהמשך הלילה נשמע החשוד ברשתות קורא להפרת הסדר, תוך קריאות גזעניות נגד יהודים.

בין היתר, הוא אמר: "זה רק הצעד הראשון. או אנחנו או אנחנו! צריך לעמוד כאיש אחד מאחורי התנועות האסלאמיות. יפו היא שלנו. ברוח ודם נפדה אותך יפו".

הבוקר הוא נעצר על ידי המשטרה והועבר לחקירה במשטרת יפו. "משטרת ישראל תמשיך לפעול לשמירה על הביטחון של כלל התושבים ולשמירה על הסדר הציבורי, ותנקוט ביד קשה נגד האלימות וההסתה", נמסר מהמשטרה.

המשטרה עצרה עשרה תושבי בני ברק בגילאי 17 עד 31 | זו הסיבה קובי רוזן | 09:37

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר בתגובה: "אני מברך את משטרת ישראל על מעצר מהיר, מקצועי ונחוש של האימאם שקרא אמש 'בדם ואש נפדה את יפו'. משטרת ישראל, בהתאם למדיניות שאני מוביל, תפעל ביד קשה וללא פשרות מול כל מסית, מכל מקום ובכל זהות.

"מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, צוות המאבק בהסתה שהקמתי יחד עם המפכ"ל הביא למעצרם של מאות מסיתים, בהם אימאמים, שחקנים ומובילי דעת קהל. אמשיך להיאבק ולהוביל מדיניות ברורה וחד משמעית נגד הסתה לטרור ולאלימות - מתוך ציפייה שהפרקליטות יגבו את המאבק ולא יאפשרו שחרורם של מסיתים ותומכי טרור המסכנים חיי אדם".