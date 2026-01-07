יהודה בן עמרם הוא תלמיד ישיבת חברון שנעצר ונכלא בכלא צבאי בשל עריקה מהשירות הצבאי. מקרהו הפך לאחד הסמלים הבולטים במחלוקת הציבורית והפוליטית סביב נושא גיוס תלמידי ישיבות לצבא, ועורר דיון ציבורי רחב בישראל.

מעצרו וכליאתו של בן עמרם התרחשו על רקע המתיחות המתמשכת בין הממסד הצבאי לבין הציבור החרדי בנושא חוק הגיוס. המקרה זכה לסיקור תקשורתי נרחב והפך לנקודת מוקד בדיון הציבורי על חובת השירות הצבאי ועל מעמדם של תלמידי ישיבות במערכת הביטחון הישראלית.

ישיבת חברון, בה למד בן עמרם, היא אחת מהישיבות הליטאיות המרכזיות בישראל, הידועה בגישתה השמרנית ובהתנגדותה לשירות צבאי של תלמידיה. הישיבה רואה בלימוד תורה ערך עליון ומעודדת את תלמידיה להמשיך בלימודים ולא להתגייס לצבא.