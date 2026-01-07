ישיבת הגרי"ש היא ישיבה קטנה (ישיבה לצעירים) השייכת למגזר הליטאי, הממוקמת בשכונת רמות בירושלים. ראש הישיבה הוא הרב צבי ויספיש, המכהן כנשיא מוסדות הר"ן. הישיבה מהווה מסגרת חינוכית תורנית לבני נוער צעירים המבקשים להעמיק בלימוד התורה במסגרת ליטאית מסורתית.

הישיבה הקטנה מתמקדת בהכשרת תלמידים צעירים בגילאי התיכון, ומספקת להם בסיס איתן בלימוד הגמרא, ההלכה והמוסר. המסגרת הליטאית מדגישה את שיטת הלימוד האנליטית והעיון המעמיק בסוגיות התלמוד, תוך שימת דגש על דיוק והבנה מעמיקה של הטקסטים.

שכונת רמות בירושלים, בה ממוקמת הישיבה, היא אחת השכונות החרדיות המרכזיות בעיר, ומהווה מרכז תורני חשוב עם מוסדות חינוך רבים. המיקום מאפשר לתלמידי הישיבה סביבה תורנית תומכת ונגישות למרכזי לימוד נוספים בעיר.

מוסדות הר"ן, שבראשם עומד הרב ויספיש, כוללים מסגרות חינוכיות נוספות ומהווים חלק מהמפה החינוכית הליטאית בירושלים. הקשר בין הישיבה הקטנה למוסדות אלו מספק רצף חינוכי לתלמידים המבקשים להמשיך בלימודיהם במסגרות מתקדמות יותר.

הישיבה הקטנה ממלאת תפקיד חשוב במערכת החינוך התורני הליטאי, כשהיא מהווה שלב מעבר קריטי בין החינוך היסודי לבין הישיבה הגדולה. בשלב זה מתבצעת הכשרה יסודית בכלי הלימוד והרגלי העיון הנדרשים להמשך הדרך התורנית.