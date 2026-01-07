כינוס המועצת הוא אירוע יוצא דופן בציבור החרדי, המתקיים רק במועדים נדירים ובעיתות של החלטות גורליות. במסגרת כינוס זה מתכנסים חברי מועצת גדולי התורה של דגל התורה או של אגודת ישראל, וכן מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס. הכינוס מהווה את הגוף המחליט העליון בסוגיות מרכזיות הנוגעות למגזר החרדי, הן במישור הציבורי והן במישור הפוליטי.

מועצת גדולי התורה מורכבת מראשי הישיבות והאדמו"רים הבכירים ביותר בציבור החרדי הליטאי והחסידי. חברי המועצה נחשבים לסמכות ההלכתית והרוחנית העליונה, והחלטותיהם מחייבות את כלל הציבור החרדי המזדהה עם התנועות הפוליטיות המייצגות אותם. מועצת חכמי התורה של ש"ס פועלת באופן דומה עבור הציבור החרדי הספרדי.

הכינוס מתקיים בדרך כלל לקראת החלטות מכוננות כגון הצטרפות לקואליציה ממשלתית, פרישה ממנה, או קביעת עמדות מדיניות מרכזיות. בשל חשיבותו הרבה, כינוס המועצת זוכה לסיקור תקשורתי נרחב ומעורר עניין רב בקרב הציבור הרחב. ההחלטות המתקבלות בכינוס משפיעות לא רק על הציבור החרדי אלא על המפה הפוליטית בישראל כולה.

תהליך קבלת ההחלטות במועצה מתבצע לאחר דיונים מעמיקים בין חברי המועצה, כאשר לעיתים מתקיימות התייעצויות נפרדות בין הזרמים השונים. ההחלטות מתקבלות בדרך כלל בהסכמה, ורק לעיתים נדירות מגיעים לצורך בהצבעה. משקלן של ההחלטות נובע מהסמכות הרוחנית והציבורית של חברי המועצה.

הכינוס מתאפיין באווירה של כבוד וחשיבות, כאשר המשתתפים מגיעים לבושים בבגדי שבת ומתנהלים בכובד ראש. הדיונים מתקיימים בדלתיים סגורות, והציבור מקבל מידע על ההחלטות רק לאחר סיום הכינוס, בדרך כלל באמצעות הודעה רשמית או דובר המועצה. הסודיות שומרת על כבוד חברי המועצה ומאפשרת דיון חופשי ופתוח.