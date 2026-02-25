כיכר השבת
שני פצועים אנוש בשריפה שפרצה בבניין מגורים בנתניה | הדיירים הסתגרו בבתיהם

שני נפגעים במצב אנוש, בני 80, פונו הלילה מבניין מגורים בוער בעיר נתניה | הדיירים הונחו להסתגר בבתים עד להשתלטות על השריפה (חדשות)

זירת השריפה, הלילה
זירת השריפה, הלילה| צילום: צילום: דוברות מד"א
זירת השריפה, הלילה (צילום: דוברות מד"א)

שריפה פרצה הלילה (בין שלישי לרביעי) בבניין מגורים בעיר נתניה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים 11 פצועים עם שאיפת עשן, בהם: שניים אנוש -גבר כבן 80 ואישה כבת 80, תוך כדי פעולות החייאה.

כמו כן, אישה בת 73 במצב קשה, מעורפלת הכרה, אישה בת 42 במצב בינוני ו-7 פצועים נוספים במצב קל.

פרמדיק מד"א גיל דקל, סיפר: "לאחר פעולות הכיבוי, הם חילצו אלינו גבר ואישה כבני 80 כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר ששאפו עשן רב.

"הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קריטי ואנחנו נלחמים על חייהם".

יהודה דויטש, אליהו רוזנברג, ויונתן ינקלביץ, חובשי מד"א־הצלה סיפרו: "הגענו למקום האירוע במהירות בכוחות גדולים. נתקלנו בזירה קשה בה בניין מגורים עולה באש. בסיוע חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א התחלנו בהענקת טיפול רפואי מציל חיים וביצענו פעולות החייאה בשני לכודים".

הכוחות בזירה (צילום: דוברות מד"א)
