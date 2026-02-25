בתוך שעות, שתי שריפות בנתניה: אלו הסיבות שהובילו ללהבות

לוחמי האש מתחנת נתניה פעלו במהלך היממה האחרונה בשתי זירות שריפה מורכבות בעיר, באחת מהן נספו שני בני אדם ובשנייה נפצע אדם באורח קשה.
מחקירת חוקר הדליקות עולה כי בשריפה שאירעה הלילה (רביעי) בבניין מגורים ברחוב משה איכילוב בנתניה, בה נספו שני בני אדם. השריפה פרצה בקומה הראשונה של הבניין, אך בשל העשן הכבד לוחמי האש חילצו מהקומה הרביעית שני לכודים במצב אנוש, שמותם נקבע בבית החולים.
בסך הכל חולצו מהבניין 15 נפגעים, בהם אישה בת 73 במצב קשה, מעורפלת הכרה, אישה בת 42 במצב בינוני והיתר קל בהם שני ילדים.
המסקנה הראשונית מחקירת נסיבות הדליקה היא כי הגורם לשריפה הוא נרות שהושארו דולקים ללא השגחה.
אהרון ויספיש, יונתן גרסון ויהודה לוק שהגיעו ראשונים לזירה מסרו: "מדובר בדירה מתוך מבנה שעלתה באש. לאחר פעולות החילוץ של לוחמי האש, מהמקום פונו שני נפגעים בגילאי ה -80 תוך כדי פעולות החייאה, נפגעת נוספת (כבת 70) במצב קשה, בת 50 במצב בינוני ולעוד מספר נפגעים במצב קל שטופלו בזירה".
יהודה דויטש, אליהו רוזנברג ויונתן ינקלביץ, חובשי מד"א־הצלה שרון שהגיעו למקום סיפרו: "הגענו למקום האירוע במהירות בכוחות גדולים. נתקלנו בזירה קשה בה בניין מגורים עולה באש. בסיוע חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א התחלנו בהענקת טיפול רפואי מציל חיים וביצענו פעולות החייאה בשני לכודים כבני 80 ללא דופק ונשימה, שמצבם הוגדר אנוש. ולגברת כבת 80 מעורפלת הכרה שמצבה הוגדר קשה, והיא פונתה באמבולנס מד"א שברשותנו לבית החולים, ולגברת נוספת כבת 42 שמצבה הוגדר בינוני, בסיוע כב"ה, חולצו הלכודים והם פונו מיד לאחר מכן בניידות טיפול נמרץ של מד"א להמשך טיפול בבתי החולים.
גד חדד, בנימין דקל ואיציק פיליפ, חובשי מד"א־הצלה שרון נוספים שהגיעו למקום סיפרו: "הגענו למקום וחברנו לכוחות מד"א שהחלו בטיפול הרפואי. ובסיוע חובשים ופראמדיקים נוספים, הענקנו טיפול רפואי ראשוני ל־10 נפגעים נוספים שמצבם הוגדר קל בהם שני ילדים כבני 3, בהמשך, הם פונו לבתי החולים בניידות מד"א שברשותנו להמשך טיפול בבית החולים לניאדו בעיר".
באשר לשריפה אמש בבית החולים 'לניאדו' בה נפגע אדם במצב קשה, לוחמי האש הוזעקו לטיפול בשריפה שפרצה במחלקה פנימית.
מסקנת ביניים על פי חוקר הדליקות היא שהאש פרצה כתוצאה מהדלקת סיגריה בסמוך למערכת הזרמת חמצן, דבר שגרם להתלקחות מיידית.
בכבאות והצלה לישראל שבים ומזכירים:
- אין להשאיר נרות דולקים ללא השגחה!
- התקינו גלאי עשן בבתים. הגלאי מתריע על תחילתה של שריפה ומאפשר זמן יקר להימלטות והצלת חיים.
- חל איסור מוחלט על עישון בקרבת מערכות חמצן או בלוני חמצן. השילוב בין אש לחמצן ריכוזי מוביל לפיצוץ והתלקחות מהירה.
