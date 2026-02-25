בתוך שעות, שתי שריפות בנתניה: אלו הסיבות שהובילו ללהבות

לוחמי האש מתחנת נתניה פעלו במהלך היממה האחרונה בשתי זירות שריפה מורכבות בעיר, באחת מהן נספו שני בני אדם ובשנייה נפצע אדם באורח קשה.

מחקירת חוקר הדליקות עולה כי בשריפה שאירעה הלילה (רביעי) בבניין מגורים ברחוב משה איכילוב בנתניה, בה נספו שני בני אדם. השריפה פרצה בקומה הראשונה של הבניין, אך בשל העשן הכבד לוחמי האש חילצו מהקומה הרביעית שני לכודים במצב אנוש, שמותם נקבע בבית החולים.

בסך הכל חולצו מהבניין 15 נפגעים, בהם אישה בת 73 במצב קשה, מעורפלת הכרה, אישה בת 42 במצב בינוני והיתר קל בהם שני ילדים.

המסקנה הראשונית מחקירת נסיבות הדליקה היא כי הגורם לשריפה הוא נרות שהושארו דולקים ללא השגחה.