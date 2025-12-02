כיכר השבת
עבר ברוב גדול

דרמה באשדוד: העירייה מבקשת לבטל את הקצאת הקרקע של ישיבת פוניב'ז

דרמה של ממש התרחשה היום בוועדת ההקצאות של העירייה, כאשר הוחלט לבטל את הקצאתה של ישיבת פוניבז' שהחזיקה באופן היסטורי בשטחים רבים ברובע החרדי בעיר | הנציגים החרדים הצביעו בעד, למעט נציגה של דגל התורה (חרדים) 

בית הכנסת 'בית שמואל' בקרית הישיבה בעיר (צילום: גוגל רחוב)

ועדת ההקצאות בעיר אשדוד קיבלה היום (שלישי) החלטה דרמטית עבור תושביה החרדים, והחליטה לנשל באופן חלקי את זכויותיה של ישיבת פוניב'ז בקרית הישיבה בעיר.

המשמעות היא ששטחים גדולים שעמדו לטובת הישיבה נלקחו כעת ממנה, ויחולקו מחדש בין עמותות, ארגונים וקהילות - ככל הנראה חרדיות הפועלות בשכונה החרדית.

מכיוון שרוב השטח שהיה שייך לישיבה לא עמד בשימוש, החליטה העירייה להחזיר לרשותה את הקרקע ותחלק אותו כעת מחדש.

יצוין כי לפי הדיווח ב'חרדים אשדוד', גם נציגיה החרדים של העיר מש"ס ואגודת ישראל הצביעו בעד הפקעת ההקצאה, בעוד הנציג של דגל התורה בעיר נמנע בהצבעה.

ההחלטה תובא מחר לאישור מועצת העיר וצפויה לעבור ברוב גדול, ובכך תקבל תוקף רשמי.

(צילום: עירייה / באדיבות 'חרדים אשדוד')
(צילום: עירייה / באדיבות 'חרדים אשדוד')

בפרוטקול הדיון צוין כי "ביטול הקצאה בשל הפרה באופן גס ובוטה את הוראות ההסכם שנחתם בין הצדדים ולאור הצורך הציבורי במקרקעין נדרשים המבנים והמקרקעין שבהם לא משתמשת העמותה לחזרה לחזקת העירייה. לאור כך מתבקשים לבטל את ההקצאה בגוש 2461 חלקה 18, 2461 חלקה 15, 2461 חלקה 17, ואות המבנים שעליהם למעט הישיבה הפעילה המצויה בחלקה 15, ומבנה הכולל הפעיל בחלקה 17 כמפורט בתשריט".

עוד צוין כי "העירייה רוצה להקצות למי שיש לו צורך ציבורי מובהק, עמותות אשר לא פועלות במקרקעין שהוקצו לה כדוגמת העמותה הנ"ל, העירייה אוכפת החזרת השטח לטובת צרכי ציבור."

עוד נכתב כי "הוצגו בפני חברי הוועדה תצלומים של כל אחת מהחלקות הנ"ל, לרבות המבנים הנטושים והחצרות הלא פעילות מדובר בשטחים ציבוריים משמעותיים הנדרשים לטובת צרכי חינוך בעיר, ואין לאפשר החזקת מקרקעין ללא שימוש בהתאם למטרת ההקצאה".

הועדה מאשרת ביטול הקצאה בחלקות המפורטות מעלה, למעט הישיבה הפעילה המצויה בחלקה 15, ומבנה הכולל הפעיל בחלקה 17 כמפורט במיפוי בתשריט המצורף לפרוטוקול זה."

כאמור, ההחלטה תקבל מחר תוקף רשמי, דבר המהווה מכה קשה במיוחד עבור ישיבת פוניב'ז (שונאים) שהחזיקה עד כה בשטח עצום באזור.

0 תגובות

אפשר להקים בשטח הזה קריה שלימה עם 6 .7 בנינים גבוהים זה יוריד דרסטית את מחיר הדירות בעיר גם ככה הפסיקו עם התמא זה יכול לייצר עוד עשרות דירות למי הם חיכו עד עכשיו ? היה להם אוצר ביד והפסידו הכל
מעניין אם עכשיו גם הם ישתו לחיים?!
הגיע הזמן יש מלא מקום שעומד שומם כבר שנים סתם מילא היה להם המון משפחות, אין שילך לאחרים שבאמת צריכים.
מושי
1. סליחה שאני מצער אתכם אבל אם אינו בשימוש אינו מכה קשה. 2. אם זה בשימוש של הגרודנאים זה מכה קשה למחבלים - שוב סליחה!
יהודי

