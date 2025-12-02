בית הכנסת 'בית שמואל' בקרית הישיבה בעיר ( צילום: גוגל רחוב )

ועדת ההקצאות בעיר אשדוד קיבלה היום (שלישי) החלטה דרמטית עבור תושביה החרדים, והחליטה לנשל באופן חלקי את זכויותיה של ישיבת פוניב'ז בקרית הישיבה בעיר.

המשמעות היא ששטחים גדולים שעמדו לטובת הישיבה נלקחו כעת ממנה, ויחולקו מחדש בין עמותות, ארגונים וקהילות - ככל הנראה חרדיות הפועלות בשכונה החרדית. מכיוון שרוב השטח שהיה שייך לישיבה לא עמד בשימוש, החליטה העירייה להחזיר לרשותה את הקרקע ותחלק אותו כעת מחדש. יצוין כי לפי הדיווח ב'חרדים אשדוד', גם נציגיה החרדים של העיר מש"ס ואגודת ישראל הצביעו בעד הפקעת ההקצאה, בעוד הנציג של דגל התורה בעיר נמנע בהצבעה. ההחלטה תובא מחר לאישור מועצת העיר וצפויה לעבור ברוב גדול, ובכך תקבל תוקף רשמי.

בפרוטקול הדיון צוין כי "ביטול הקצאה בשל הפרה באופן גס ובוטה את הוראות ההסכם שנחתם בין הצדדים ולאור הצורך הציבורי במקרקעין נדרשים המבנים והמקרקעין שבהם לא משתמשת העמותה לחזרה לחזקת העירייה. לאור כך מתבקשים לבטל את ההקצאה בגוש 2461 חלקה 18, 2461 חלקה 15, 2461 חלקה 17, ואות המבנים שעליהם למעט הישיבה הפעילה המצויה בחלקה 15, ומבנה הכולל הפעיל בחלקה 17 כמפורט בתשריט".

עוד צוין כי "העירייה רוצה להקצות למי שיש לו צורך ציבורי מובהק, עמותות אשר לא פועלות במקרקעין שהוקצו לה כדוגמת העמותה הנ"ל, העירייה אוכפת החזרת השטח לטובת צרכי ציבור."

עוד נכתב כי "הוצגו בפני חברי הוועדה תצלומים של כל אחת מהחלקות הנ"ל, לרבות המבנים הנטושים והחצרות הלא פעילות מדובר בשטחים ציבוריים משמעותיים הנדרשים לטובת צרכי חינוך בעיר, ואין לאפשר החזקת מקרקעין ללא שימוש בהתאם למטרת ההקצאה".

הועדה מאשרת ביטול הקצאה בחלקות המפורטות מעלה, למעט הישיבה הפעילה המצויה בחלקה 15, ומבנה הכולל הפעיל בחלקה 17 כמפורט במיפוי בתשריט המצורף לפרוטוקול זה."

כאמור, ההחלטה תקבל מחר תוקף רשמי, דבר המהווה מכה קשה במיוחד עבור ישיבת פוניב'ז (שונאים) שהחזיקה עד כה בשטח עצום באזור.