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המונים בראשות אדמורי"ם, ראשי ישיבות ואישי ציבור בכירים, נטלו חלק השבוע בשמחת נשואי בת הרב משה רוזנטל מנהל מינהל החינוך בעיריית בני ברק, עב"ג החתן בן הרה"ג ר' אברהם קליין ראש כולל 'זכרון מרים' | השמחה התקיימה באולמי וגשל בב"ב (חרדים)