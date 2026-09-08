פייגלין מטיל פצצה: "זהות תגיע לדו-ספרתי בבחירות"

המסדרונות ההומים של משכן הכנסת התמלאו היום (שלישי) בעיצומו של מרוץ הגשת הרשימות, כשיו"ר מפלגת 'זהות', משה פייגלין, פילס את דרכו אל שולחנות הוועדה כשהוא משדר ביטחון מוחלט. בזמן ששאר המפלגות מנסות לחשב צעדים ולכרות בריתות של הרגע האחרון, פייגלין מגיע חדור מטרה ומוכיח שהפעם הוא הולך על כל הקופה בלי לעצור בדרך.

בשיחה בלעדית עם 'כיכר השבת' הציג פייגלין גאווה רבה ברשימה המגוונת של מפלגתו, המייצגת לדבריו את כל שכבות האוכלוסייה. בראש הרשימה בולט הרב יצחק זאגא – איש רוח, רב פעלים ויוצר מוערך, לצד דמות מופת נוספת: עומר פציניה, המייצגת את "דור הגבורה". פציניה, אישה לוחמת ואם לילדים, צברה מאות ימי מילואים בלחימה עצימה בעזה ותוארה על ידי יו"ר המפלגה כ"לביאה אמיתית".

"הסקר האחרון נותן לנו 8 מנדטים"

כשנשאל על נתוני הפתיחה בסקרים המנבאים למפלגה כחמישה מנדטים עקב הריצה העצמאית עד הסוף, פייגלין לא היסס להטיל את נתוני האמת שלו על השולחן. לדבריו, הסקר האחרון של פרופ' מנחם פילבר בערוץ 14 כבר מעניק למפלגה שמונה מנדטים שלמים, והוא משוכנע שברגע שהציבור יפנים שמפלגת 'זהות' רצה לבד לגמרי עם הבשורה הייחודית שלה – המספרים יזנקו ישירות לטווח הדו-ספרתי.

בנוגע למערכת היחסים המורכבת עם בצלאל סמוטריץ' והבלוק הטכני, פייגלין הבהיר כי האווירה חיובית לחלוטין וכי התקיימה ביניהם שיחת אחווה חשובה בעת חתימת ההסכמים. עם זאת, הוא מיהר לשים גבול ברור כשנשאל על שילובו של יוסי בכר ברשימה המקבילה: "יוסי בכר הוא לא מפלגת זהות, כל רשימה הגישה את מועמדיה בנפרד – תשאלו על הנציגים שלי", מסר בקור רוח.

יצוין כי לפני מספר ימים חתמו סמוטריץ' ופייגלין על הסכם ריצה משותפת במסגרת בלוק טכני, מהלך שנועד למנוע באופן מוחלט את זליגתם ובזבוזם של קולות ימין יקרים. ההסכם מבטיח שמירה מלאה על העצמאות, הדרך והזהות של כל מפלגה, תוך יצירת מסגרת טכנית שתמנע איבוד מנדטים.