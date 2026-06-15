חקירה משותפת של משטרת ישראל ומשרד הבריאות נפתחה בירושלים, בעקבות אירוע חמור ומדאיג שבו נמצאו שאריות של חומרי הרדמה והרגעה בדמם של מספר פעוטות. כך דווח היום (שני) בכאן חדשות.

לפי הדיווח, של נוב ראובני, מדובר בלפחות שני מקרי קצה שהתרחשו בתוך שבועות בודדים, שבהם הובהלו תינוקות לבית החולים לאחר שצרכו מחיות מזון לתינוקות. הממצאים הרפואיים החריגים עוררו מיד את חשדם של הרופאים, והובילו לערבוב מיידי של גורמי האכיפה והבריאות הרשמיים בניסיון להתחקות אחר מקור החומרים המרדימים.

הפרשה החלה להתגלות כאשר לפחות שלושה פעוטות הובאו על ידי הוריהם לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, הן במהלך הימים האחרונים והן במהלך החודש שעבר. הילדים הגיעו למוסד הרפואי כשהם מציגים תסמינים ברורים של אפאטיות, חולשה קיצונית ותשישות, דבר העורר דאגה רבה בקרב הצוותים המטפלים.

לאחר סדרת בדיקות מעבדה מקיפות, נדהמו הרופאים לגלות בדמם של הפעוטות שאריות של בנזודיאזפינים. מדובר בחומרים פעילים המשמשים כחומרי הרגעה והרדמה חזקים, ומצויים בדרך כלל בתרופות מרשם נוגדות חרדה למבוגרים, דוגמת התרופות המוכרות קלונקס ווליום. התינוקות אושפזו תחת השגחה רפואית קפדנית, ולאחר שמצבם התייצב והם התאוששו, שוחררו לבתיהם.

הרצף המדאיג של המקרים הללו, לצד הממצאים הטוקסיקולוגיים החד-משמעיים, לא הותירו מקום לספק והביאו לפתיחתה של חקירה פלילית במשטרה, לצד חקירה אפידמיולוגית דחופה של משרד הבריאות.

מהפרטים הראשוניים שהתבררו במסגרת בדיקת הרקע של הפעוטות, עלה - כך לפי הדיווח בכאן חדשות - כי כל הילדים שאושפזו צרכו זמן קצר לפני כן מחיות מזון לתינוקות מסוגים שונים מתוצרת חברת "פרינוק".

עוד עלה מן החקירה כי המוצרים הללו נרכשו כבודדים, ולא כחלק ממארז סגור, בסניפים שונים של רשת מרכולים מפורסמת ברחבי העיר ירושלים. יחד עם זאת, גורמי המקצוע מדגישים בשלב זה כי מבחינה מדעית ורפואית עדיין לא ניתן לקבוע בוודאות מוחלטת האם קיים קשר ישיר וסיבתי בין מחיות המזון לבין החומרים התרופתיים שנמצאו בגופם של הפעוטות.

נכון לשעה זו, לא התקבלו דיווחים על מקרים דומים נוספים באזורים אחרים בארץ, אך החקירה נמצאת בעיצומה וכלל כיווני החקירה נבדקים ביסודיות, כולל בדיקת שרשרת האספקה, תנאי הייצור והאפשרות לפגיעה מכוונת או רשלנות בנקודות המכירה. בעקבות פנייה רשמית בנושא, אישרו במשרד הבריאות לכאן חדשות את הפרטים המדאיגים והוציאו הנחיות מיוחדות לציבור ההורים.

ממשרד הבריאות נמסר היום: ""בשלב זה לא ניתן לקבוע בוודאות אם קיים קשר בין המקרים לבין המוצר. ואולם יש לציין כי המוצר נמכר ביחידות בודדות ולא במארז. בנוסף, בשלב זה על אף שטרם הוכח הקשר לשימוש למוצר, משרד הבריאות מבקש מהורים שהאכילו את ילדיהם במוצר, לשים לב אם חל שינוי בהתנהגות הילדים, שעלול להתבטא בישנוניות, תשישות או דיבור מבולבל, לפנות לרופא הילדים וכן לפנות למוקד משרד הבריאות 5400* תוך עדכונם על הקשר למוצר.

"משרד הבריאות מבקש להזכיר כי בעת רכישת וצריכת מוצרי מזון, מומלץ לוודא כי המוצר סגור ותקין, מסומן כנדרש, נשמר בתנאים מתאימים, ובעל מראה, צבע וריח אופייניים למוצר. משרד הבריאות נמצא בקשר עם גורמי האכיפה וימשיך ויעדכן את הציבור ככל שיידרש".