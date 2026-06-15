עימות מילולי חריף במיוחד התפתח היום (שני) במהלך דיון סוער בוועדת הכנסת, שעסק בבקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לחסינות בפני דין פלילי. הדיון, שאמור היה לעסוק בהיבטים המשפטיים והפרוצדורליים של חסינות חברת הכנסת, הפך בשלב מסוים לזירת התגוששות פוליטית יצרית, כאשר נציגי האופוזיציה והקואליציה מטיחים אלו באלו האשמות קשות בנוגע לשימוש פוליטי עתידי במערכת אכיפת החוק ובמשטרת ישראל, תוך התייחסות לתרחישים של חילופי שלטון אפשריים.

הרוחות התלהטו כאשר חבר הכנסת מיקי לוי (יש עתיד) קיבל את זכות הדיבור, ובחר להפנות איום ישיר ומפורש לעבר חברי הקואליציה היושבים בוועדה. בדבריו הצהיר לוי בביטחון כי בעתיד הקרוב המפה הפוליטית תשתנה, וחבר סיעתו, סגן המפכ"ל לשעבר ח"כ יואב סגלוביץ', ימונה לתפקיד השר לביטחון פנים. לוי הדגיש בפני חברי הימין כי סגלוביץ' לא ישכח את ההתנהלות הנוכחית של הקואליציה ואת "מה שעוללתם" בכנסת, אמירה שעוררה מיד תרעומת רבה בקרב חברי הרוב בוועדה.

הצהרתו של לוי נתקלה בתגובה מיידית ולעגנית מצדו של יו"ר הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ (הליכוד), אשר ביקש להבין למה בדיוק מתכוון חבר הכנסת מהאופוזיציה באיומיו. כץ שאל בציניות: "מה תעשו לנו? צינוק?", ורמז כי האופוזיציה מתכננת רדיפה פוליטית פלילית נגד נבחרי הציבור של הימין. ח"כ לוי לא חזר בו והשיב בקול רם כי חברי הקואליציה "יזמינו אתכם לחקירה", ובכך ליבה עוד יותר את האש בוועדה.

יו"ר הקואליציה כץ ניצל את חילופי הדברים כדי לתקוף את מה שהוא הגדיר כצביעות מובנית של אנשי השמאל-מרכז בכל הנוגע לשמירה על החוק ועל עצמאות המשטרה. כץ פנה בציניות לנוכחים בחדר ואמר כי מכיוון שמדובר באנשי ימין, אין בכלל צורך בשלב החקירות וניתן לשלוח אותם "ישר לכלא".

בהמשך דבריו קרא כץ ליועצים המשפטיים ולנציגי הפרקליטות שנכחו בדיון לרשום בפניהם את הסטנדרט הכפול, לפיו לשר הנוכחי לביטחון לאומי אסור להתערב בחקירות, אך ברגע שסגלוביץ' יתמנה לתפקיד – פתאום הדבר יהיה מותר לשיטתה של האופוזיציה.