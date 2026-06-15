מרדכי דוד נענש אחרי שחסם הבוקר את העיתונאית לוסי אהריש

פעיל הימין מרדכי דוד שוחרר היום (שני) למעצר בית ממושך של חמישה ימים, לאחר שנעצר בחשד למעורבות באירוע חסימה והתנכלות מחוץ לכותלי בית המשפט. כך דווח בערוץ 14.

על פי החשד שנחקר במשטרה, דוד חסם את דרכם של אנשי התקשורת והבמה, העיתונאית לוסי אהריש ובעלה השחקן צחי הלוי, בעת שהשניים יצאו מהמקום, ובכך מנע את תנועתם באזור.

עם קבלת הדיווח על התקרית בפתח בית המשפט, פתחו שוטרי מחוז ש"י בחקירה מאומצת ורחבת היקף. במסגרת פעולות החקירה אספו השוטרים ממצאים וראיות מזירת האירוע, גבו עדויות מפורטות מהנוכחים במקום ואף עצרו כשישה חשודים בחשד למעורבות ישירה או עקיפה במעשה.

במשטרה ביקשו להבהיר, כך דווח, בעקבות המעצרים כי חקירת המקרה מתנהלת במקצועיות וללא משוא פנים, תוך שימוש בכלל הכלים הטכנולוגיים והחקירתיים העומדים לרשותם, במטרה להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין עם כל מי שהיה מעורב במה שהוגדר על ידם כאירוע תקיפה.

האירוע הנוכחי והמעצר שבעקבותיו מהווים עליית מדרגה בעימותים המתמשכים בין פעיל הימין לבין בני הזוג אהריש והלוי. רק לפני מספר חודשים, בחודש פברואר האחרון, עוכב מרדכי דוד לחקירה משטרתית לאחר שהגיע יחד עם קבוצת פעילים להפגין ולמחות ישירות מול ביתם של בני הזוג. במהלך אותה מחאה התפתח עימות מילולי חריף וסוער במיוחד בין הצדדים, אשר תועד באותם רגעים, הופץ במהירות ברשתות החברתיות ועורר סערה ציבורית רבה. כעת, נראה כי המתיחות בין הצדדים הגיעה לפתחו של בית המשפט, והובילה כאמור להגבלת חירותו של הפעיל למספר ימים.

אתמול דווח בערוץ I24NEWS כי הדס קליין, עדת התביעה המרכזית בתיק 1000 במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגישה תלונה במשטרה נגד פעיל הימין מרדכי דוד. התלונה הוגשה בעקבות אירוע שהתרחש אמש בתל אביב, במהלכו תועד דוד רודף אחרי קליין ברחוב.

לפי הדיווח של הכתבת לי עייש, דוד רדף אחרי קליין ברחוב, צעק לעברה וניסה להתקרב אליה פיזית במהלך האירוע. המשטרה צפויה לבחון את התלונה ואת נסיבות האירוע המדויקות.

קודם לכן, בעקבות דיווחים, פרסם דוד בחשבון ה-X שלו הכחשה נחרצת. "הנבלות כבר התחילו להריץ את השקר הממוצא שתקפתי את הדס קליין ודחפתי אותה ושקיללתי אותה ואת חבריה", כתב. "הם שוכחים שאצלי הכל מצולם מהצד, ורואים איך הם מקללים אותי ואיך באף שלב אני לא נוגע בה".

דוד הוסיף כי "התביעות דיבה בדרך, הם פרסמו שהיא הולכת להגיש תלונה במשטרה שתגיש עד מחר הכל מתועד לא נגעתי בה". לדבריו, התיעוד שברשותו מוכיח כי לא היה מגע פיזי ביניהם.