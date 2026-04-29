ימנו בנימין זלקה ז"ל

חקירת רצח ימנו בנימין זלקה ז"ל בפתח תקווה ממשיכה להתקדם: שוטרי מחוז מרכז בהובלת היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) מרחב שרון עצרו לפני זמן קצר (רביעי) חשוד נוסף, קטין תושב פתח תקווה, בחשד למעורבות באירוע הקטלני. בכך עולה מספר העצורים בפרשה המזעזעת ל-11 חשודים.

על פי הנתונים שמסרה דוברות המשטרה, בית המשפט האריך היום את מעצרם של 4 חשודים נוספים בפרשה. החשוד שנעצר היום יובא מחר לדיון בבקשה להאריך את מעצרו בהתאם לצורכי החקירה. כזכור, ימנו זלקה ז"ל, בן 21, עובד בפיצרייה בעיר, נדקר למוות בערב יום העצמאות לאחר שביקש מקבוצת נערים להפסיק להתיז ספריי שלג על לקוחות המקום. לפי החשד, הנערים ארבו לו בסיום משמרתו, ביצעו בו לינץ' ודקרו אותו מספר פעמים. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים בילינסון, שם נאבק על חייו במשך יומיים, אך בסופו של דבר נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. פרטים שנחשפו בחקירה מצביעים על תכנון מוקדם של הפגיעה. עדי ראייה שהיו במקום מסרו כי כשלוש שעות לפני המעשה הקטלני, חבורת הנערים הגיעה לפיצרייה, התגרתה בזלקה וריססה ספריי שלג - ובטרם עזבה, שאלה אותו מתי הוא מסיים את משמרתו. "הוא אפילו לא ענה להם", שיחזר אחד מעדי הראייה. "היה ברור שהם מתכננים לפגוע בו".

רגעי התקרית הקשה

מפכ"ל המשטרה: "נגיע לכל המעורבים"

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, מסר בתגובה: "נגיע לכל המעורבים במטרה למצות עימם את הדין". משטרת ישראל הבהירה כי המצוד אחר יתר המעורבים נמשך כל העת, תוך הפעלת כלל האמצעים והיכולות העומדים לרשות המשטרה, במטרה להגיע לחקר האמת ולמיצוי הדין עם כלל המעורבים.

בעקבות רצף אירועי הפשיעה בקרב בני נוער בשבוע החולף, ששיאם בשני מקרי רצח - בפתח תקווה ובבאר שבע, הורה מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי על מעבר למאמץ מבצעי ארצי מתכלל, ממוקד ומתוגבר, נגד מחוללי פשיעה ואלימות בקרב בני נוער. במסגרת המבצע, יתוגברו המחוזות בכוחות גלויים וסמויים, לצד הקצאת מאות לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב.

אנדרטה בכניסה לסניף בו עבד זלקה ז"ל

רשת פיצה האט: "נמשיך לתמוך במשפחה"

במקביל לחקירה, ברשת פיצה האט פועלים לגיבוש מתווה סיוע למשפחתו של זלקה ז"ל ולצוות הסניף שבו עבד. נציגי הרשת יצרו קשר עם בני המשפחה וצפויים להיפגש עמם לאחר סיום ימי השבעה, במטרה לבנות תוכנית תמיכה ארוכת טווח.

בין הצעדים שנבחנים: הקמת קרן סיוע ייעודית לצרכים הכלכליים של המשפחה והעברת תשלום חודשי קבוע בגובה שכרו של זלקה, שהיה אחד המפרנסים המרכזיים בבית. במקביל, צוותי טיפול בטראומה מלווים את עובדי הסניף שנחשפו לאירוע.

משטרת ישראל מסרה כי היא "משתתפת בצער המשפחה ותמשיך לפעול בנחישות לביסוס התשתית הראייתית ולהבאת כלל המעורבים לדין".