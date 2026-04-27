התחפושת הוחלפה: המסע של אייל ציונוב ברחובות בבני ברק | תיעוד

סערת הגלימה והמצנפת: אייל ציונוב, שעורר סערה ברשתות החברתיות וזעם בקרב הציבור התורני לאחר שתועד כשהוא לבוש בבגדי "הראשון לציון" במקומות שאינם הולמים את כבוד הלבוש, נצפה אמש (ראשון) באישון ליל ברחובות בני ברק.

ציונוב הגיע לאזור המרכזי של העיר, בסמוך לבית הכנסת המפורסם 'איצקוביץ'' ברחוב הרב שך, כשהוא מושך את תשומת לב העוברים והשבים. נראה כי ציונוב ניסה לבצע שינוי מסוים בהופעתו, זאת ככל הנראה בעקבות הלחץ הציבורי והמשפטי שהופעל נגדו ביממה האחרונה.

למערכת 'כיכר השבת' נודע כי עוד לפני הגעתו לבני ברק, ניסה ציונוב את מזלו במוצאי השבת האחרונה בירושלים. ציונוב הגיע למעונו של האדמו"ר מגור, כשהוא הדור בבגדי הראשון לציון, כולל הגלימה והמצנפת וביקש להתקבל לשיחה אצל האדמו"ר.

אלא שהניסיון לעורר רושם באמצעות הלבוש המזוהה עם גדולי ספרד לא צלח, המאבטח הקבוע במקום, שהבחין במחזה החריג ובחוסר ההלימה של המעמד, סירב בתוקף לאפשר לו להיכנס למעון הקודש והוא נותר מחוץ לדלת.

כזכור, רק אתמול פורסם כי "ועד עדת הספרדים ועדות המזרח" בירושלים שיגר מכתב התראה רשמי ודחוף לציונוב. במכתב, הוא נדרש לחדול באופן מיידי מלעטות את גלימת ה"ראשון לציון" המוזהבת ואת המצנפת הייחודית, המזוהים מזה דורות עם רבניה הראשיים של ישראל ועם גדולי הדור הספרדים.

בוועד הבהירו כי מדובר בחילול השם מחפיר ובזלזול בנכסי צאן ברזל של יהדות ספרד, והזהירו כי אם לא יפסיק את הופעותיו הפומביות בלבוש זה, יינקטו נגדו הליכים משפטיים ותורניים מחמירים.

בתיעודים שהגיעו לידי מערכת 'כיכר השבת' מהלילה האחרון, נראה ציונוב כשהוא מסתובב בבני ברק בגלימה מוזהבת התואמת את הלבוש הבוכרי ולא את גלימת הראשון לציון, וזאת גם ללא המצנפת המוכרת, במקומה, חבש לראשו כובע רגיל ניסיון שאולי נועד לרכך את הביקורת או לעקוף את הדרישות המשפטיות שהוצבו בפניו.

טרם ברור האם הצעד של ציונוב, הסרת המצנפת אך השארת הגלימה יספק את ועד עדת הספרדים, או שמא המאבק המשפטי על כבודם של גדולי ישראל רק בראשיתו.