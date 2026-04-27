ביזוי בגדי השרד

התחפושת הוחלפה: המסע של אייל ציונוב ברחובות בבני ברק | תיעוד

לאחר שקיבל דרישה רשמית מוועד עדת הספרדים לחדול מהשימוש בבגדי השרד המסורתיים של גדולי ישראל, הגיע אייל ציונוב לאזור בית הכנסת 'איצקוביץ'' בבני ברק • הפעם, במקום גלימת הראשון לציון הוא לבש בגד בוכרי והמצנפת הוחלפה בכובע רגיל • וגם, הניסיון הכושל להיכנס למעונו של האדמו"ר מגור (חרדים)

ציונוב מנסה להתקבל למעונו של האדמו"ר מגור (צילום: רשתות חברתיות)

סערת הגלימה והמצנפת: אייל ציונוב, שעורר סערה ברשתות החברתיות וזעם בקרב הציבור התורני לאחר שתועד כשהוא לבוש בבגדי "הראשון לציון" במקומות שאינם הולמים את כבוד הלבוש, נצפה אמש (ראשון) באישון ליל ברחובות בני ברק.

ציונוב הגיע לאזור המרכזי של העיר, בסמוך לבית הכנסת המפורסם 'איצקוביץ'' ברחוב הרב שך, כשהוא מושך את תשומת לב העוברים והשבים. נראה כי ציונוב ניסה לבצע שינוי מסוים בהופעתו, זאת ככל הנראה בעקבות הלחץ הציבורי והמשפטי שהופעל נגדו ביממה האחרונה.

למערכת 'כיכר השבת' נודע כי עוד לפני הגעתו לבני ברק, ניסה ציונוב את מזלו במוצאי השבת האחרונה בירושלים. ציונוב הגיע למעונו של האדמו"ר מגור, כשהוא הדור בבגדי הראשון לציון, כולל הגלימה והמצנפת וביקש להתקבל לשיחה אצל האדמו"ר.

אלא שהניסיון לעורר רושם באמצעות הלבוש המזוהה עם גדולי ספרד לא צלח, המאבטח הקבוע במקום, שהבחין במחזה החריג ובחוסר ההלימה של המעמד, סירב בתוקף לאפשר לו להיכנס למעון הקודש והוא נותר מחוץ לדלת.

כזכור, רק אתמול פורסם כי "ועד עדת הספרדים ועדות המזרח" בירושלים שיגר מכתב התראה רשמי ודחוף לציונוב. במכתב, הוא נדרש לחדול באופן מיידי מלעטות את גלימת ה"ראשון לציון" המוזהבת ואת המצנפת הייחודית, המזוהים מזה דורות עם רבניה הראשיים של ישראל ועם גדולי הדור הספרדים.

בוועד הבהירו כי מדובר בחילול השם מחפיר ובזלזול בנכסי צאן ברזל של יהדות ספרד, והזהירו כי אם לא יפסיק את הופעותיו הפומביות בלבוש זה, יינקטו נגדו הליכים משפטיים ותורניים מחמירים.

בתיעודים שהגיעו לידי מערכת 'כיכר השבת' מהלילה האחרון, נראה ציונוב כשהוא מסתובב בבני ברק בגלימה מוזהבת התואמת את הלבוש הבוכרי ולא את גלימת הראשון לציון, וזאת גם ללא המצנפת המוכרת, במקומה, חבש לראשו כובע רגיל ניסיון שאולי נועד לרכך את הביקורת או לעקוף את הדרישות המשפטיות שהוצבו בפניו.

טרם ברור האם הצעד של ציונוב, הסרת המצנפת אך השארת הגלימה יספק את ועד עדת הספרדים, או שמא המאבק המשפטי על כבודם של גדולי ישראל רק בראשיתו.

אייל ציונוב בבני ברק (צילום: מ. וייס)
16
מחפש תשומי... ובבני ברק יודעים לתת את זה..
אא
15
סטנדאפיסט מושלם.
אפי
14
די להתעללות, אפשר להפסיק לרדוף אחריו?
יהודי
13
לא מצא למי ללכת בדיוק לחסידי גור הם מאוד פיקחיים ברור שלא היו נותנים לו להיכנס
עם ישראל חי
12
''במקומות שאינם הולמים את כבוד הלבוש''???
מד
11
הוא תלמיד חכם לכתב הנחמד תכנה אותו רב זוהי חוצפה. לא משנה כרגע מה לובש . הוא גאון
מני
10
כנראה גם את הגלימה הבוכארית קנו לו התלמידים... האיש בבירור מסכן, הברגים רופפים או כבר נפלו לגמרי, הסוסים ברחו מהאורווה... מצווה גדולה להציע לו טיפול ותמיכה, כרגע הוא על מסלול התרסקות ידוע מראש, מצווה גדולה להציל.
אורח לרגע
9
מחפש צומי. ואתם מספקים לו....
משה
8
נחמד שאתם דואגים לתת לו תשומת לב כמה פעמים ביום. זה מעודד אותו להמשיך את הליצנות שלו. הכי טוב להתעלם.
חרדתי
7
ממש בדיחה מהלכת
טוב

